Empreses i tallers, obligats a tancar i temen les pèrdues
Sense poder treballar i amb dificultats per reorganitzar els transports. Les firmes avaluaran avui els danys a la seua activitat
L’apagada general va paralitzar a partir del migdia l’activitat del polígon industrial El Segre de Lleida. Moltes empreses van optar per tancar i enviar als treballadors a casa, mentre que en unes altres, amb jornada contínua, esperaven pacientment sense saber que el tall d’electricitat es prolongaria fins a la nit. Al centre d’Inspeccions Tècniques de Vehicles (ITV), els usuaris amb cita prèvia van ser informats que el servei estava inoperatiu i se’ls van prendre les dades per reprogramar les revisions, segons van explicar treballadors del complex.
Les empreses de transport també es van veure afectades, amb camions esperant al carrer a causa de les barreres d’accés bloquejades i les dificultats d’entrar als recintes. Molts camioners esperaven pacientment al carrer l’arribada de la llum per poder agafar els camions. Alguns tallers van poder continuar només amb treballs manuals, mentre d’altres, resignats, van tancar tallers i van enviar les plantilles a casa. En altres tallers de reparació de vehicles, recanvis i del sector automobilístic la falta de subministrament els va impedir facturar i accedir als programes informàtics. “Els sistemes informàtics sí que van funcionar una estona, gràcies als equips d’emergència, però la maquinària s’ha paralitzat des del primer moment”, va explicar el Ricard, d’un dels tallers, que juntament amb altres companys van mostrar la seua preocupació per les pèrdues econòmiques que suposaria l’apagada. El sector agrícola i ramader va experimentar una creixent preocupació al llarg de la jornada. Algunes granges van fer servir generadors o sistemes fotovoltaics, malgrat que l’escassetat de gasoil va complicar la situació. A les explotacions de boví, alguns munyiments es van fer manualment. Les grans centrals fructícoles, amb sistemes d’energia alternatius, van resistir millor que les petites.