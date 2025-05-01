PANTANS
La CHE encara sondeja la presa de Rialb sense trobar l’origen de la fuita
Malgrat el tall de llum per l’apagada, la central hidroelèctrica ja funciona amb normalitat i el risc de ruptura és “zero”, mentre es prepara una injecció de resina expansiva per segellar la fuita
La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre continua treballant una setmana després a la presa de Rialb per trobar l’origen de la filtració d’aigua detectada el 16 d’abril que va obligar a activar el pla d’emergència de la presa a estadi 1 (el dia 22), que implica aplicar mesures per evitar que vagi a més i derivi en ruptura. La presa es va quedar també sense llum a causa de l’apagada de dilluns, la qual cosa va implicar entre altres conseqüències que les turbines de la central hidroelèctrica deixessin de funcionar.
A causa del cabal elevat del Segre i del pantà, la CHE va obrir dos desaigües de fons per assegurar una laminació de l’aigua amb garanties. La central hidroelèctrica va aconseguir connectar-se a la xarxa de matinada i dimarts ja va funcionar amb normalitat i al màxim de capacitat. Concretament, turbinava entre dimarts i ahir uns 38 metres cúbics d’aigua per segon. Pel que fa a la filtració, l’organisme de conca va assegurar la setmana passada que el risc de ruptura és “zero”. El pantà ha reduït la cota d’ompliment, la qual cosa comporta també que la quantitat d’aigua de la fuita, situada a l’estrep del marge esquerre, s’hagi reduït d’uns 440 litres per minut a uns 335.
L’objectiu dels treballs quan es trobi la fuita és injectar-hi resina expansiva, que triplica la mida amb la humitat. D’altra banda, les reserves de neu a capçalera s’han reduït en més de 60 hectòmetres en una setmana i se situen en 346.