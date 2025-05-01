El govern en minoria aprova el pressupost a l’abstenir-se Esquerra
L’equip de govern de Torres de Segre, format per la CUP i el PSC, i en minoria després de la marxa d’ERC, va aconseguir aprovar inicialment el pressupost per al 2025 en el ple celebrat dimarts. Ho va fer amb els vots a favor dels tres cupaires i els dos socialistes, els sufragis en contra dels quatre membres del grup de Junts i l’abstenció de l’única edil d’ERC, Natàlia Roca. El cessament de Roca com a regidora d’Hisenda va precipitar la sortida del govern dels republicans i va motivar un encreuament d’acusacions durant la sessió. L’edil va lamentar que “s’han sobrepassat tots els límits” amb ella i va reiterar que dimitirà, com ja va dir al febrer. El ple va donar compte de la dimissió de l’exregidor republicà Gabriel Florensa. Per la seua part, l’alcalde, Axel Curcó, va criticar el “descontrol” de la regidoria d’Hisenda sota el comandament de Roca i va afirmar que el pressupost, de 2,8 milions, busca corregir la “difícil” situació econòmica del consistori, amb dèficit acumulat des de fa anys i nombroses factures sense pagar.