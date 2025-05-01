Proposen una ruta ciclista per unir els municipis de les Garrigues Altes
Projecte del pla urbanístic supramunicipal
El consell de les Garrigues va acollir la setmana passada la presentació dels avenços del pla d’ordenació urbanística supramunicipal de la Comunitat de Municipis de les Garrigues Altes, que podria entrar en vigor a partir de l’any 2027. Tècnics de la comissió d’Urbanisme van explicar la possibilitat d’introduir una ruta ciclista entre els municipis de Bellaguarda, Bovera, el Cogul, la Granadella, Granyena de les Garrigues, Juncosa, el Soleràs i els Torms, que transcorreria paral·lela a la carretera i permetria dinamitzar els pobles i fomentar la mobilitat sostenible.
Actualment s’ha iniciat el procés d’avaluació ambiental del pla urbanístic, que té com a objectiu establir un model territorial que impulsi el desenvolupament sostenible i equilibrat d’aquests municipis.
L’alcaldessa de la Granadella, Elena Llauradó, va avançar que es tracta d’una bona proposta per als pobles que ajudaria a fomentar més activitats, i hauria de poder implementar-se aviat. Per a això, caldria dibuixar el traçat que passaria per camins i senders ja existents malgrat que s’haurien de crear alguns trams nous.
Entre les prioritats del POUM destaca revertir la despoblació i facilitar l’accés a l’habitatge per als joves, crear una xarxa comuna de servei i equipament o regular usos de sòl urbà per protegir el territori, a més de recuperar patrimoni de pedra seca, millorar infraestructures i regenerar els nuclis històrics dels pobles.
El nou pla urbanístic supramunicipal substituirà els actuals planejaments individuals de cada municipi, dotant aquest sistema urbà d’una visió coherent de conjunt i possibilitant un model de funcionament en xarxa i adaptat a les característiques de la zona rural.