Tornen els transbords a la línia de la costa
Entre Cunit i Barcelona des d’avui i fins diumenge per obres, i Renfe ofereix un servei de busos llançadora cada 15 minuts coordinats amb els horaris habituals
Les obres per al nou accés ferroviari a l’Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-el Prat obligaran a tallar la circulació de trens entre el Prat de Llobregat i Vilanova/Aeroport des d’avui i fins diumenge dia 4 de maig. A la línia R14, això suposarà que tots els serveis amb destinació i origen a Lleida començaran i acabaran a l’estació de Cunit, respectivament, quedant interromput el trajecte habitual entre Estació de França i Cunit. Per garantir la mobilitat, Renfe ha programat autobusos llançadora cada 15 minuts entre Cunit i Barcelona, coordinats amb els horaris habituals dels trens. El punt de sortida i arribada a Barcelona serà al carrer Pau Gargallo, al costat de la línia L3 de metro, fet que obligarà els viatgers a fer transbords amb metro si volen connectar amb Sants, Passeig de Gràcia o Estació de França. Els títols de transport permetran accedir al metro presentant el bitllet original.
Les obres també afectaran les línies R2 i R2 Sud i R15, R16 i R17. El dispositiu especial inclou 100 informadors en els punts de transbord i el servei alternatiu serà accessible per a persones amb mobilitat reduïda, malgrat que no s’hi podrà accedir amb bicicletes ni mascotes. Es preveu una afectació significativa en els temps de viatge i en la comoditat dels desplaçaments habituals.
En total, Renfe ha programat més de 8.700 trajectes amb autobús per garantir la mobilitat de totes les línies. El pla alternatiu de transport per carretera comptarà amb fins a 26.400 places al dia. En la mateixa línia, Rodalies ha dissenyat un dispositiu especial amb 100 informadors per garantir la informació, que es trobaran en cada un dels punts de transbord. La reprogramació del servei s’ha dissenyat de forma conjunta amb la Generalitat.