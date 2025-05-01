‘Zona blava’ sense parquímetres a l’avinguda Catalunya
Aparcament gratuït fins a un temps màxim d’una hora i mitja
La reforma de l’avinguda Catalunya que ha portat a terme l’ajuntament d’Alfarràs ha servit per implantar un sistema d’aparcament per temps limitat gratuït. Les places estan delimitades pel nou paviment: és la superfície coberta amb rajoles marrons. En lloc d’obtenir tiquets d’un parquímetre, els conductors deixen constància de l’hora en què aparquen deixant una nota al tauler, o bé assenyalant-la en rellotges que distribueixen els comerços locals. A partir de llavors disposen d’un màxim d’una hora i mitja per deixar la plaça lliure. Així ho van explicar fonts municipals, que van indicar que, després de diverses setmanes de prova i informant els usuaris, el consistori ha començat a imposar multes als qui sobrepassen el límit de temps. Van apuntar que ja se n’han posat més d’una desena de sancions per aquesta raó, el cobrament de les quals han delegat a l’òrgan de recaptació de la Diputació. Una altra novetat de la reforma de l’avinguda Catalunya és un nou i inusual enllumenat nocturn, amb forma circular i dissenyat per il·luminar les jardineres al carrer.