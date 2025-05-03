La joia romànica de la Noguera que serà rehabilitada
L’Ajuntament d’Àger invertirà 60.000 euros en la restauració de l’ermita de la Mare de Déu de la Pedra, un temple del segle XI ubicat a la serra del Montsec
L’Ajuntament d’Àger ha anunciat una inversió de 60.000 euros per rehabilitar l’ermita de la Mare de Déu de la Pedra, una important joia romànica situada a la serra del Montsec, a la comarca lleidatana de la Noguera. Aquesta intervenció, llargament esperada pels veïns de la Vall d’Àger, se centrarà principalment en la reconstrucció de la coberta del temple, que compta amb una antiga capella romànica del segle XI que va ser modificat durant el XII, i pretén solucionar els problemes recurrents de filtracions d’aigua que afecten l’estructura.
Segons ha explicat l’alcaldessa d’Àger, Mireia Burgés, aquest temple té un valor identitari i molt simbòlic per als habitants de la vall, que han reclamat actuacions de millora en nombroses ocasions al llarg dels anys. Per finançar la rehabilitació, el projecte compta amb una subvenció de 35.000 euros procedent de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) a través d’una línia destinada a la restauració del patrimoni, mentre que els 25.000 euros restants seran aportats pel consistori amb fons propis. A més de la renovació de la coberta, la intervenció preveu altres treballs complementaris orientats a evitar filtracions i frenar les humitats que actualment deterioren el temple.
Un santuari amb més de mil anys d’història
L’ermita de la Mare de Déu de la Pedra és una església romànica situada als contraforts del Montsec de Ares, en el municipi d’Àger. La seua primera menció documental data de l’any 1042, fent referència a l’antic castell de Pedra, mentre que la primera referència a l’església apareix en documents de 1179. Durant el segle XIII, l’edifici es va transformar en ermita i, amb el pas del temps, es va convertir en el santuari marià més important de la vall d’Àger.
L’estructura actual consta d’una antiga capella romànica del segle XI, que va ser modificada durant el XII, adossada a un gran casal construït entre els segles XVII i XVIII. La capella presenta una sola nau amb volta de canó sostinguda per dos arcs torals, i la seua capçalera, de forma recta, està orientada cap a l’est, seguint la tradició constructiva dels temples romànics.
La rehabilitació respectarà escrupolosament l’aspecte i la forma originals de l’edifici, mantenint així el seu valor històric i arquitectònic. Els treballs se centraran a resoldre els problemes estructurals que amenacen la conservació del temple, principalment relacionats amb l’entrada d’aigua i les humitats que deterioren tant l’estructura com els elements decoratius interiors.
Un nou projecte turístic per impulsar el territori
Paral·lelament a aquesta intervenció patrimonial, l’Ajuntament d’Àger ha anunciat la presentació, dilluns vinent 5 de maig, del nou projecte turístic denominat El Cel de la Vall d’Àger. Aquesta iniciativa ha estat concebuda amb l’objectiu d’impulsar el territori, fomentar el turisme sostenible, dinamitzar la vida al poble i reforçar la cultura i identitat de la zona.
La presentació tindrà lloc a la Casa del Montsec a les 18:30 hores, segons ha informat el consistori. La primera edil, Mireia Burgés, ha explicat que durant aquest acte els veïns podran realitzar aportacions i presentar idees per enriquir i reforçar el projecte, fomentant així la participació ciutadana en el desenvolupament turístic de la zona.