Els antics usuaris de l’escorxador municipal de la Pobla de Segur valoren reobrir-lo
Els antics usuaris de l’escorxador municipal de la Pobla de Segur han fet els primers passos per provar de reobrir l’equipament, tancat des del novembre després d’acumular pèrdues anuals de 60.000 euros. Ramaders i productors de la zona, que des d’aleshores es veuen obligats a desplaçar-se fins a 30 quilòmetres per sacrificar els animals, s’han reunit amb representants municipals i diputats per buscar una solució que garanteixi la continuïtat del servei al municipi.
Aquest col·lectiu estudia assumir la gestió directa de l’escorxador, amb l’assessorament de veterinaris i el suport de l’ajuntament, que sospesa diferents fórmules per facilitar la reobertura. Entre les opcions, el consistori estudia la cessió d’aquest espai o adjudicar-lo a través d’una licitació, prenent com a referència models d’èxit com el de Manlleu, on l’edifici és municipal però la gestió recau en els mateixos ramaders. L’alcalde de la Pobla de Segur, Marc Baró, va assegurar que l’ajuntament “ajudarà en tot el que pugui” i va recordar que, el mes de febrer passat, es van visitar escorxadors amb diferents models de gestió per estudiar alternatives viables. La reobertura permetria recuperar un servei considerat essencial per a l’economia local.