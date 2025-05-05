EMERGÈNCIES
Commoció a Tàrrega per la mort de Xavier Garcia, escriptor i expert en Pedrolo, en un incendi al seu pis
Els fets van tenir lloc a les 04.25 hores al número 11 del carrer de Sant Joan. Tres persones més, entre les quals hi havia una nena de 5 anys, van resultar ferides de caràcter lleu per inhalació de fum
Tàrrega es va despertar ahir commocionada amb la tràgica notícia de la mort d’un dels seus veïns més coneguts, l’escriptor i expert en l’obra de Manuel de Pedrolo Xavier Garcia, de 57 anys, per un incendi al pis en què vivia al cèntric carrer de Sant Joan. L’incendi es va produir, per motius que encara es desconeixen i s’investiguen, al primer pis del número 11.
Els Bombers van rebre l’avís del foc a les 04.25 hores. Fins al lloc es van desplaçar deu dotacions. A més de la víctima mortal, tres persones van resultar ferides de caràcter lleu per inhalació de fum. És la família que resideix al tercer pis de l’edifici, entre els quals hi havia una menor de 5 anys. Van ser traslladats a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida per a una revisió, on van rebre l’alta al migdia.
Quan van arribar els efectius, l’incendi estava totalment desenvolupat a la planta baixa i a la primera planta. La víctima va ser trobada a l’interior de la banyera vestida i tot apunta que s’hi va refugiar per protegir-se del foc ja que va ser l’habitació menys afectada, la resta del pis, que estava ple de llibres que van actuar com a combustible, va quedar completament calcinada.
Es calcula que la temperatura va arribar a superar els 700 ºC, perquè el foc va fondre un radiador i va cremar totes les portes del pis. L’aixecament i retirada del cadàver es va produir cap a les 10.40 hores. També van treballar en l’incendi la Policia Local, els Mossos d’Esquadra, el SEM i la brigada.
Els tècnics municipals van portar a terme una inspecció de l’edifici i van determinar que l’estructura no havia quedat afectada malgrat que van apuntalar alguns punts del primer pis. Tanmateix, l’edifici quedarà precintat durant uns dies fins a garantir-ne la seguretat. L’ajuntament s’ha posat a disposició dels afectats.
Els Mossos d’Esquadra s’han fet càrrec de la investigació dels fets.
Un prestigiós autor, poeta, tècnic de Cultura i estudiós
La víctima, Xavier Garcia, era escriptor, poeta, tècnic de Cultura a l’ajuntament i expert literari, a més d’estudiós especialitzat en autors de la ciutat com Manuel de Pedrolo o Alfons Costafreda. Garcia emmagatzemava a casa seua molts llibres, entre els quals hi havia autèntiques peces de museu.
L’alcaldessa, Alba Pijuan, va expressar el seu profund consol a familiars i amics en nom de l’ajuntament i del municipi. Pijuan va qualificar Garcia “com un referent en l’estudi de la literatura del país i un eminent erudit sobre els escriptors i artistes del territori”.
En l’actualitat, Garcia coordinava les exposicions a la Sala Marsà, les publicacions de la Col·lecció Natan i el Col·loqui a Thä. L’ajuntament farà un minut de silenci demà al Museu Tàrrega Urgell i dimecres al ple. Així mateix, la inauguració prevista divendres a la Sala Marsà va quedar ajornada fins a nova data.