ENERGIA
REE tramita una altra línia d’alta tensió entre Osca i Lleida al decaure’n dos de Forestalia
Red Eléctrica preveu un traçat de 74 quilòmetres entre les subestacions de Penyalba i els Mangraners. Mentre el grup aragonès manté el projecte d’una de 220 kV a través del Segrià i les Garrigues
Red Eléctrica de España (REE) ha iniciat la tramitació d’una nova línia d’alta tensió de 220 kV des de la subestació de Penyalba, a Osca, fins a la dels Mangraners, a Lleida. L’empresa participada per l’Estat ha posat en marxa el procés d’autorització d’aquest projecte davant del Govern espanyol mesos després que hagin decaigut dos de les línies de molt alta tensió (MAT) de 400 kV que el grup Forestalia promovia entre les dos províncies: la que havia de creuar el Pallars Jussà i la que havia de travessar el sud del Segrià i les Garrigues.
El projecte d’REE, responsable de la xarxa de transport d’electricitat d’Espanya, preveu un traçat d’uns 74 quilòmetres entre les dos subestacions, dels quals una mica més de tres quilòmetres transcorrerien soterrats al seu pas per la capital del Segrià. Haurà de passar els municipis oscencs de Penyalba, Candasnos, Fraga i Torrent de Cinca. Des d’allà passarà a territori lleidatà, on haurà de creuar els termes municipals de Sunyer, Massalcoreig, Seròs, Aitona, Torres de Segre, Sudanell, Montoliu de Lleida, Albatàrrec i Lleida.
El cost d’aquesta línia d’alta tensió s’estima en una mica més de 35,7 milions d’euros, als quals s’afegeixen 14,2 milions d’euros més per ampliar la subestació de Penyalba fins als 400 kV. Tot això, segons el projecte en informació pública, té com a finalitat “millorar la seguretat del subministrament, reduint sobrecàrregues i resolent restriccions tècniques de la zona”, i també “afavorir la integració de renovables al sistema” elèctric.
Un any abans que REE iniciés la tramitació del projecte, alcaldes i alcaldesses dels municipis afectats sabien ja de la seua existència i alguns d’ells havien expressat el seu rebuig, al considerar que s’afegiria a altres infraestructures elèctriques que saturarien el territori.
Davant aquesta línia d’REE, les dos MAT que Forestalia projectava a les comarques de Lleida també estaven relacionades amb l’auge de les energies renovables: tenien com a finalitat transportar fins a l’àrea metropolitana de Barcelona l’electricitat generada en parcs solars i eòlics d’Aragó.
Una vegada han quedat descartades (juntament amb una tercera que havia de travessar les comarques de Tarragona), aquest mateix promotor tramita una línia d’alta tensió (220 kV) amb un traçat diferent a través de les comarques del Segrià i les Garrigues.
També aquesta última ha estat objecte de rebuig entre els municipis afectats, mentre que la Diputació els ha facilitat la presentació d’al·legacions.