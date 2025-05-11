Analitzen excrements de bestiar per detectar ossos
L’IRTA examina femta de ramats on hi ha hagut predacions per crear indicadors. Reparteix 200 collars per monitorar el seu comportament
L’anàlisi d’excrements podria convertir-se en una tècnica clau per detectar i confirmar les predacions d’ossos en el bestiar extensiu del Pirineu. Investigadors de l’IRTA recullen mostres fecals de vaques, ovelles i cavalls –més de 1.500 en dos anys– per mesurar els nivells de cortisol, la principal hormona associada a la resposta a l’estrès. Aquesta tècnica no invasiva permet identificar si els animals han experimentat situacions d’alarma, com ara l’aproximació o atac de grans depredadors, especialment l’os bru.
El procediment consisteix a comparar els nivells de cortisol en excrements d’animals de ramats on s’han confirmat atacs d’os amb els de ramats sense presència del depredador. Toni Dalmau, coordinador del projecte, va explicar que amb aquesta tècnica “es poden establir patrons fisiològics i de comportament que alertin de la presència d’ossos a la zona i anticipin possibles riscos per al bestiar, a banda de contribuir a la confirmació d’atacs”.
“Encara no tenim prou mostres que validin aquesta metodologia, però a poc a poc estem estandarditzant els indicadors, que resultarien útils en casos on no queda clar si hi ha hagut una predació”, va detallar.
Paral·lelament, l’IRTA ha iniciat aquests dies una nova campanya del projecte Smartwelgraz de digitalització de la ramaderia extensiva. Ha repartit 200 collars equipats amb GPS i acceleròmetres entre quinze ramaders del Pallars Sobirà per monitorar en temps real la ubicació i els moviments dels seus animals.
Els collars permeten detectar canvis en el comportament, com alteracions en l’activitat o desplaçaments inusuals, que poden indicar la presència de depredadors, problemes de salut o parts. Les dades es transmeten a través d’una xarxa de deu antenes repartides per la comarca, facilitant als ramaders una gestió més eficient i una resposta ràpida davant de qualsevol incidència. Aprofitant les aplicacions de les dos tecnologies –els collars i l’anàlisi d’excrements–, l’IRTA estudia també hàbits alimentaris del bestiar, analitzant altres indicadors com el nivell de nitrogen dels excrements i comparant-ho amb el de les zones de pastura, la qual cosa permet millorar la gestió del bestiar i reduir el seu impacte a la zona.