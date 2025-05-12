TROBADA
Un miler d’armats de tot Catalunya omplen els carrers de la Seu d’Urgell
Un total de 23 grups van participar en una desfilada pels carrers de la capital de l’Alt Urgell. Destaquen que es tracta d’una tradició que és un pilar important de la comunitat
Més de mil armats de 23 grups diferents, arribats de tot Catalunya i de part del País Valencià, van desfilar ahir pels carrers de la capital de l’Alt Urgell per celebrar la Trobada d’Armats de Catalunya 2025. Des de primera hora del matí, els carrers del centre de la Seu es van omplir de representants de les diferents agrupacions que van participar en la jornada, que va comptar amb una assistència massiva de públic que no es va voler perdre la concentració d’aquests soldats romans que desfilen tradicionalment per Setmana Santa.
La sortida de la cercavila va començar amb puntualitat, minuts abans de les 11.30 hores del matí, amb un recorregut circular de poc més de tres quilòmetres que va tenir l’inici al Camí Ral de Cerdanya per continuar per la plaça dels Oms, els carrers Major i Fra Andreu Capella i va continuar pel passeig Joan Brudieu, per seguir amb un recorregut que va acabar de nou a la zona del poliesportiu. La rua va estar encapçalada en tot moment pels Armats de la Seu, que era l’agrupació amfitriona. Hi van participar els grups de Lleida, Juneda, Valls, Flix, Verges, Banyoles, Vilallonga del Camp, Mieres i Sant Vicenç dels Horts, entre d’altres.
Fonts municipals van explicar que la festa “posa en relleu l’associació d’armats de la Seu, entitat que sempre està disposada a col·laborar i participar en aquelles activitats que organitza l’ajuntament”.
Així mateix, van destacar que iniciatives com aquesta “enforteixen el nostre teixit associatiu, que són un pilar important de la nostra comunitat”. La jornada va acabar amb un gran dinar de germanor.