EMERGÈNCIES
Amplien la Unitat de Drons de Bombers amb tres seus, una a Mollerussa
La consellera d’Interior, Núria Parlon, va presentar ahir l’ampliació de la Unitat de Drons dels Bombers de la Generalitat, que compta amb tres seus: Mollerussa, Cerdanyola i la Pera (Girona), que permet arribar a qualsevol punt de Catalunya en tan sols una hora. La unitat ha incorporat nous aparells d’última generació i més pilots per afrontar les emergències garantint la seguretat dels bombers i la millor presa de decisions en tot moment. Actualment disposa de 25 drons i 23 pilots. S’utilitzen per buscar persones, analitzar incendis de vegetació durant la nit i incendis estructurals i per fer actuacions en altura en blocs de pisos.
Els Bombers van adquirir el primer dron l’any 2021 i des d’aleshores la unitat ha anat creixent fins que a finals de l’any passat es va fer el gran salt adquirint 20 nous aparells d’última generació.
Parlon va destacar que el Govern de la Generalitat ha fet “una aposta clara i decidida” per millorar la capacitat de resposta i la protecció de la seguretat dels bombers.