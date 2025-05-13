TRANSICIÓ
Habiliten 4 punts per tramitar tiquets de pesca al Pirineu
El Govern ha habilitat quatre punts de suport a la tramitació dels permisos de pesca, on el personal assessorarà els pescadors que necessitin ajuda. La decisió arriba dos dies després que l’Agrupació de Societats de Pesca del Pirineu, que concentra sis entitats, manifestés la seua preocupació i malestar davant de la negativa del Govern a mantenir el sistema tradicional de tiquets físics, després d’un conveni de més de 40 anys. Els punts de suport s’han habilitat a la seu del Parc Natural de l’Alt Pirineu a Llavorsí; l’Oficina de Turisme de Tavascan; la Casa del Parc Nacional d’Aigüestortes a Boí i el Centre Piscícola del Pont de Suert. El perfil d’Instagram @pescavallboi va informar dels primers problemes amb el nou sistema, assegurant que treballadors del Parc Nacional van tardar més de dos hores a expedir dos tiquets de manera digital.