Condemnat a sis anys de presó per un doble apunyalament a Almenar
Durant la Festa Major del 2023
Un home de 30 anys ha acceptat una condemna de sis anys de presó per apunyalar dos persones a Almenar durant la Festa Major de l’any 2023. L’Audiència de Lleida l’ha condemnat in voce després de l’acord entre la Fiscalia –que inicialment demanava 12 anys de presó–, l’acusació particular i la defensa.
L’acusat, que està en presó preventiva i va ser detingut el mateix dia dels fets pels Mossos d’Esquadra, ha estat condemnat a sis anys de presó por un delicte d’homicidi en grau de temptativa i a una multa de 360 euros per un delicte de lesions amb arma blanca. Tanmateix, quan hagi complert dues terceres parts de la condemna serà expulsat durant 10 anys de l’Estat. Tampoc es podrà acostar a les víctimes, a les que ha d’indemnitzar amb 14.215 i 1.074 euros. Una d’elles va ser apunyalada a l’esquena i l’altra va rebre diverses punyalades al costat, en va esquivar una al coll i va estar cinc dies hospitalitzada, dos a l’UCI.