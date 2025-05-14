SEGRE

Més de 300 persones a la Trobada de Puntaires de L’Albada

El pavelló firal va acollir diumenge la 26 Trobada de Puntaires que va reunir 300 persones procedents de tot Catalunya. La trobada, organitzada per l’associació L’Albada i el consistori, va omplir el recinte d’agulles, boixets i filigranes de puntes de coixí en un matí en què les participants van poder compartir tècniques i intercanviar experiències. L’esdeveniment va comptar amb una quinzena de parades especialitzades en material per a puntes de coixí.

