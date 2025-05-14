PATRIMONI
Treuen la campana esquerdada de Granyena per reparar-la a Àustria
En retiren una altra del segle XV a Tarroja per restaurar el jou i netejar-la
Granyena de Segarra va viure ahir una jornada històrica, al retirar la campana de l’església de Santa Maria. Es va construir el 1747 i no sona des de fa més de 80 anys. Ho va fer per última vegada la nit de Reis del 1941, durant un toc festiu, quan es va esquerdar pel gel i el fred.
El procés de desmuntatge i el descens de la campana, a càrrec de Carvajal Forja y Componentes i Grues Minguella, va ser complex per evitar danyar aquesta peça històrica i va generar molta expectació. Ara s’enviarà a un taller especialitzat a Innsbruck (Àustria), on soldaran les fissures amb bronze i restauraran el jou. La previsió és que torni Granyena el setembre per a la festa major.
La campana, que pesa 600 quilos, va ser encarregada al campaner i fonedor de Lleida Francesc Martrus. La historiadora i campanera Mercè Salsench va impulsar una col·lecta a finals del 2022 per restaurar-la juntament amb el també campaner Ramon Torres. “La restauració de la campana va ser el gran somni de l’avi de Torres, Jaume Font, que va ser campaner de Cervera, i els veïns esperaven amb il·lusió i expectació aquest dia”, va dir l’alcalde, Josep Sendra. Van recaptar més de 10.000 euros de donatius i la resta, fins a cobrir els 23.000 euros del cost total, l’han aportada l’ajuntament, la parròquia i el bisbat de Solsona.
Poques hores després també es va treure una campana del segle XV a Tarroja. La netejaran i restauraran el jou al taller de Carvajal a Alcoletge, una actuació que costarà 9.000 euros. Tant aquesta campana com la de Granyena hauran de tornar als seus campanars el mateix dia.