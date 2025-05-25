El festival que “marida” la poesia a Tremp
La tercera edició del Tribulossi de Tremp fusiona poemes amb dansa, pintura i altres expressions artístiques. Amb un espectacle de ball aeri sobre la façana de l’ajuntament i un mural
Tremp concentra aquest cap de setmana els actes centrals de la tercera edició del Tribulossi, un festival dedicat a la poesia on aquesta es presenta combinada amb altres formes d’expressió artística, des de la pintura fins a la música i la dansa. L’alcaldessa, Sílvia Romero, s’hi refereix com a “maridar” poemes amb altres arts per atreure l’atenció i despertar la curiositat del major nombre de persones possible. “És una manera de dispensar poesia en diferents formats i llocs per arribar a diferents públics”, va explicar, i va destacar el paper destacat dels artistes locals. Entre els actes d’ahir, va destacar al matí un espectacle de dansa aèria sobre la façana de l’ajuntament, a càrrec de la companyia Berta Baliu i amb la col·laboració de la colla castellera Malfargats del Pallars. Els ballarins van aparèixer davant del públic vestits com els castellers de la localitat.
També es va inaugurar una nova pintura mural als habitatges de Sant Bonifaci. Es tracta d’una obra de l’artista local Pinto Coses, basat en el poema Una vall, un indret del poeta Josep Pedrals. Aquest lloc serà escenari avui d’un vermut musical amb productes locals i l’actuació de Fireluche Orquestra.
El Tribulossi ret homenatge cada any a un poeta. Aquest any l’homenatge és per a Francesc Ramon Monrós, poeta originari de Tremp de principis del segle XX, l’obra del qual va assolir popularitat i va abordar temes i escenaris del Pallars Jussà com les campanes de la capital i la Conca de Tremp. L’acte va tenir lloc a la tarda a La Lira amb rapsodes com Albert Puiggrós i l’actriu Àurea Marquez.
El festival es va estrenar el 21 de març, dia mundial de la poesia, amb un espectacle de poemes i dansa. Inclourà un últim acte el 10 de juliol, Poetes encadenades, un espectacle a càrrec d’Eduard Muntada amb la participació de diferents poetes.