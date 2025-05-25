L’Hospital de Cartró de la Vall Fosca, preparat per renàixer
El procés per restaurar l’últim edifici d’aquest tipus a Europa ja està en marxa
El procés de restauració de l’Hospital de Cartró de la Vall Fosca, l’últim edifici d’aquest tipus que es conserva a Europa, ja està en marxa. Fa anys un equip multidisciplinari de conservadors i especialistes, en col·laboració amb el Museu Molí Paperer de Capellades, que investiga i realitza proves per reproduir fidelment els materials originals d’aquest singular immoble, construït el 1912 per als treballadors que van construir la central hidroelèctrica de Capdella.
L’equip ha experimentat amb diferents tipus de cartró, provant composicions i revestiments per garantir la seua resistència a les condicions climàtiques del Pirineu. Les peces seleccionades estan exposades a l’entorn de l’hospital per testejar el seu comportament davant de la humitat, el fred i altres factors ambientals. Se seleccionaran les que millor aguantin per substituir les peces més degradades de l’hospital.
“És un procés delicat, que comporta moltes hores d’estudi, ja que les decisions són irreversibles”, subratlla Eva Perisé, directora del Museu Hidroelèctric de Capdella. La restauració, prevista per al proper any, es realitzarà de forma artesanal i amb el suport de tecnologies avançades com la digitalització 3D, la imatge per reflexió i ultraviolat, i la intel·ligència artificial, eines que han permès identificar humitats i densitats a les peces originals i que, a més, faciliten l’accés al patrimoni per a persones amb dificultats visuals o motrius.
Actualment, l’edifici no està obert al públic. Tanmateix, s’han organitzat visites guiades per donar a conèixer tant el procés de restauració com la seua importància patrimonial. Les construccions de cartró premsat van arribar a ser freqüents per construir hospitals de campanya a començaments del segle XX, i en especial durant la Primera Guerra Mundial. La pràctica totalitat ha desaparegut i el de la Vall Fosca és un dels últims del món que queden drets.