Un tros del Japó floreix a Ivars

Durant el quart Matsuri de Ponent, que va acollir demostracions de cuina, cal·ligrafia i danses. La cònsol Akiko Shikata va assistir a l’esdeveniment, que va reforçar llaços amb la ciutat d’Omachi

Bonsais, te i gelats japonesos no van faltar a l’esdeveniment, que va estar presidit per la cònsol del Japó a Barcelona. - J.GÓMEZ

Joan Gómez

Ivars d’Urgell es va convertir ahir, per un dia, en un poble japonès. Va ser escenari del quart Matsuri de Ponent, un festival dedicat a la cultura nipona que aposta per consolidar-se i reforçar l’intercanvi cultural amb la ciutat japonesa d’Omachi, situada a la prefectura de Nagano. L’acte va comptar amb l’assistència de la cònsol general del Japó a Barcelona, Akiko Shikata, que va participar en actes com la plantació d’un cirerer Kanzan, regal especial de la Societat Hispànica de Yokohama i d’Omachi, per commemorar l’Any Catalunya-Japó. També es va portar a terme al migdia una connexió en directe amb aquest municipi nipó, durant la qual el públic va poder veure exhibicions de música tradicional com el taishogoto o un espectacle de màscares. Shikata va estar acompanyada per l’alcalde d’Ivars d’Urgell, Joan Carles Sánchez, l’impulsor del Matsuri de Ponent, Genís Castelló, i per diferents membres del consistori.

Organitzat per l’Associació Cultural Matsuri de Ponent, l’esdeveniment va incloure tallers de cuina japonesa en els quals es van elaborar fideus soba, a càrrec d’Yoshi Yamazaki i Ignasi Calonge. També hi va haver demostracions d’arts tradicionals com la cal·ligrafia shodo. Va ser una activitat subvencionada pel Consolat General del Japó a Barcelona a càrrec de Satomi Tanaka. No hi va faltar tampoc el sushi: Berta Bonet i Jesús Bardolet van ser els encarregats d’un taller en què es van explicar els secrets d’aquest típic plat nipó.

L’esdeveniment, les activitats del qual es van dur a terme durant tota la jornada, va tenir com a escenari el cèntric carrer Felip Rodés, així com també el pati de Cal Sant o La Sala. En aquesta última zona, es va poder veure una col·lecció de fotografies i informació de la ciutat d’Omachi a càrrec del mateix Genís Castelló.

