CERTÀMENS
Un tros del Japó floreix a Ivars
Durant el quart Matsuri de Ponent, que va acollir demostracions de cuina, cal·ligrafia i danses. La cònsol Akiko Shikata va assistir a l’esdeveniment, que va reforçar llaços amb la ciutat d’Omachi
Ivars d’Urgell es va convertir ahir, per un dia, en un poble japonès. Va ser escenari del quart Matsuri de Ponent, un festival dedicat a la cultura nipona que aposta per consolidar-se i reforçar l’intercanvi cultural amb la ciutat japonesa d’Omachi, situada a la prefectura de Nagano. L’acte va comptar amb l’assistència de la cònsol general del Japó a Barcelona, Akiko Shikata, que va participar en actes com la plantació d’un cirerer Kanzan, regal especial de la Societat Hispànica de Yokohama i d’Omachi, per commemorar l’Any Catalunya-Japó. També es va portar a terme al migdia una connexió en directe amb aquest municipi nipó, durant la qual el públic va poder veure exhibicions de música tradicional com el taishogoto o un espectacle de màscares. Shikata va estar acompanyada per l’alcalde d’Ivars d’Urgell, Joan Carles Sánchez, l’impulsor del Matsuri de Ponent, Genís Castelló, i per diferents membres del consistori.
Organitzat per l’Associació Cultural Matsuri de Ponent, l’esdeveniment va incloure tallers de cuina japonesa en els quals es van elaborar fideus soba, a càrrec d’Yoshi Yamazaki i Ignasi Calonge. També hi va haver demostracions d’arts tradicionals com la cal·ligrafia shodo. Va ser una activitat subvencionada pel Consolat General del Japó a Barcelona a càrrec de Satomi Tanaka. No hi va faltar tampoc el sushi: Berta Bonet i Jesús Bardolet van ser els encarregats d’un taller en què es van explicar els secrets d’aquest típic plat nipó.
L’esdeveniment, les activitats del qual es van dur a terme durant tota la jornada, va tenir com a escenari el cèntric carrer Felip Rodés, així com també el pati de Cal Sant o La Sala. En aquesta última zona, es va poder veure una col·lecció de fotografies i informació de la ciutat d’Omachi a càrrec del mateix Genís Castelló.