Celebracions aptes per a celíacs
L’ajuntament del Palau garanteix que tots els actes populars comptaran amb opcions per a aquest col·lectiu. El municipi disposa d’11 persones formades i la botiga Net de Gluten
El Palau d’Anglesola s’ha convertit en un dels primers municipis de Ponent a firmar un acord amb l’Associació de Celíacs de Catalunya per garantir que tots els seus actes populars siguin segurs per a les persones celíaques. La iniciativa pretén assegurar que ningú no quedi exclòs de les festivitats locals per qüestions de salut. L’alcalde, Francesc Balcells, va explicar que fa anys que el municipi mostra sensibilitat cap a la malaltia celíaca, amb propostes com oferir caramels sense gluten durant la nit de Reis. Tanmateix, aquest nou conveni suposa un pas més enllà al formar un grup de voluntaris locals per garantir la seguretat alimentària. “En aquest moment ja hi ha onze persones formades per certificar que els productes que se serveixen a les festes no contenen gluten ni traces, evitant la contaminació creuada”, va detallar Balcells. A més, va subratllar que aquest model es pot replicar fàcilment a altres municipis, i va animar les institucions a seguir l’exemple del Palau.
Una de les voluntàries, Helena Guash, mare d’una nena celíaca, va destacar la importància d’aquesta iniciativa: “Abans, quan hi havia una festa infantil, li havíem de preparar el berenar des de casa, perquè no sabíem si hi hauria res que pogués menjar. Ara anem amb la tranquil·litat de saber que hi ha opcions segures per a ella.” També va emfatitzar que encara existeix molt desconeixement social sobre la malaltia: “Molta gent no entén la diferència entre una intolerància i una celiaquia. No n’hi ha prou amb evitar el gluten, cal prevenir qualsevol mínima traça.”
Així mateix, Montse Fabrés ha convertit una experiència personal en un projecte empresarial: El Davantal Net de Gluten, un obrador artesà especialitzat en productes sense gluten. La seua motivació va nàixer fa nou anys, quan li van diagnosticar celiaquia a la seua filla. Al no trobar a la zona cap fleca o pastisseria que oferís productes de qualitat, va decidir iniciar un procés autodidacte. El que al principi va ser una necessitat es va convertir en vocació i posteriorment en un negoci. Fabrés assegura que el seu objectiu ha estat sempre fer caure mites. “No m’agrada parlar de pa normal, sinó de pa convencional. I tot el que pots trobar en una pastisseria, ho pots trobar també aquí, però sense gluten”, explica. La Montse també ofereix una selecció de productes que complementen l’oferta. S’estima que al voltant del 2% de la població és celíaca, malgrat que molts casos estan sense diagnosticar. “No és que no existeixin, és que no saben que ho són”, va apuntar Balcells.