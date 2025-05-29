DIVULGACIÓ
Escolars del Sobirà visiten granges de cercle tancat
El Parc Natural de l’Alt Pirineu ha estrenat el projecte D’Estudi al Tros amb l’objectiu d’atansar els escolars del Pallars Sobirà a la pagesia local. Cada vegada hi ha menys ramaders a la comarca i més fills de pares nouvinguts sense relació amb el sector primari. Per donar a conèixer aquesta realitat i que la vegin com una sortida laboral s’han programat visites a explotacions ramaderes que tanquen el cercle; una granja de vedells i dos d’ovelles. En total, uns seixanta nens participaran en aquestes visites a les granges on els mateixos ramaders expliquen el seu dia a dia. Alumnes de cinquè de Primària de l’Àngel Serafí de Sort van visitar Casa Beta de Pujalt; escolars de la ZER van visitar Corder Xisquet de Madó d’Escàs i alumnes de Ribera de Cardós visitaran la setmana que ve Casa Toniquet d’Arròs de Cardós.