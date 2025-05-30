Gran paper dels estudiants del Solsonès a l’europeu forestal
Els estudiants de l’Escola Agrària del Solsonès que la setmana passada van participar en el campionat europeu d’Estudiants d’Habilitats Forestals a Letònia, representant Espanya, van aconseguir una excel·lent tretzena plaça. Així mateix, les marques aconseguides per Sergi Martínez, que va destacar en les proves de tall combinat, va assolir la 32a posició general i la 30a en tall de precisió, sobre un total de 64 competidors. En àmbit grupal, l’equip va aconseguir un bon resultat en les proves tècniques i d’utilització de maquinària.