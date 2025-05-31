Escoles i historiadors obren la festa de l’Harpia a Balaguer
VII jornades Rei Pere el Cerimoniós sobre màgia i superstició
Prop de 300 alumnes de quart de Primària de les sis escoles de Balaguer van obrir ahir els actes de la festa medieval de l’Harpia, que es prolongarà durant tot el cap de setmana al centre de capital. Els estudiants van participar en activitats durant tot el matí: visita a l’Arxiu Comarcal; Ball del Salt de l’Harpia; contes al voltant d’aquesta figura; bugada als antics safarejos de la Reguereta a càrrec de l’associació Dona Rural (un dels actes més populars, segons la directora de Fira de Balaguer, Antonieta Martínez) i un taller d’elaboració del joc medieval de l’alquerc.
“Ha estat un matí històric i educatiu”, va relatar Martínez, que es va referir a la XII Jornada d’Estudis Rei Pere el Cerimoniós, centrada aquest any en les creences i les supersticions en l’època medieval. Durant tot el dia, ponents especialitzats van parlar de màgia, rituals i superstició en la història. La jornada va servir per presentar un nou número de la revista Nokaria, del Museu de la Noguera. Unes vuitanta parades conformen aquest any el mercat medieval, que va obrir a la tarda. Entre altres actes, l’arribada de l’Harpia serà avui a les 20.45 del vespre a la plaça Sant Salvador.