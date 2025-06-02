Repararan les goteres de la teulada de l’església de Santa Maria de l’Alba de Tàrrega
La parròquia inicia una campanya de captació de fons. També renovaran els banys per fer-los accessibles
La Parròquia de Tàrrega arreglarà la teulada de l’església de Santa Maria de l’Alba situada a sobre de l’orgue i renovarà els banys.
La Parròquia explica que “després de bastant temps amb goteres i amb les pluges dels últims mesos, s’ha fet evident una gran taca d’humitat a dalt del sostre on hi ha el mural Nativitas” que Josep Minguell va pintar l’any 2007 i que forma part d’un conjunt de pintures murals al fresc a l’església. Segons la Parròquia, “es tracta d’una teulada sense accés, de manera que no s’ha pogut valorar en exactitud la restauració, però sí de forma aproximada”. Segons assenyala la Parròquia, “és una obra molt urgent i necessària ja que la humitat cada vegada és més patent i està afectant les pintures”. L’actuació té un pressupost de 56.411,95 euros, dels quals 39.488,37 euros seran finançats amb una subvenció de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), 5.977,07 euros els aportarà el Bisbat de Solsona i la resta els ha de pagar la parròquia amb fons propis.
A més, vol renovar i adaptar els banys per fer-los accessibles a persones amb mobilitat reduïda. L’actuació preveu dignificar l’accés i habilitar un bany en el qual la porta serà corredissa i hi haurà un bany amb baranes i una pica alta sense mobiliari inferior perquè s’hi pugui moure una cadira de rodes i un caminador sense obstacles. Al costat d’aquest està previst habilitar un altre petit lavabo amb tan sols un sanitari. L’esmentada actuació costarà 34.000,35 euros que finançarà completament la parròquia.
Ara ha iniciat una campanya de recaptació per aconseguir els 45.846,86 euros que ha d’aportar de fons propis per a la teulada i els banys.