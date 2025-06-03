FORMACIÓ
Les escoles especials Llar de Sant Josep celebren 25 anys a la Caparrella
Les escoles especials Llar de Sant Josep de la Diputació celebren el 25 aniversari del seu trasllat al complex de la Caparrella amb un programa d’activitats que inclou una exposició fotogràfica, representacions teatrals i conferències especialitzades.
En la presentació dels actes ahir, la vicepresidenta i responsable de les escoles, Rosa Pujol, va destacar el valor del treball durant l’últim quart de segle i va qualificar l’educació especial com “un dret fonamental” i que els actes previstos són un reflex del compromís de la comunitat educativa.
El director del centre, Jordi Botargues, va recordar la llarga tradició d’educació inclusiva a la ciutat. “Hi ha documentació de fa 120 anys que ja parla d’una escola de sords.”
El centre ha organitzat activitats musicals i representacions teatrals per a l’alumnat, un cicle de tres conferències sobre temes clau de l’educació especial i un acte divendres vinent, 6 de juny, dirigit a professionals i exprofessionals.
L’acte principal obert al públic serà la inauguració d’una exposició fotogràfica el 9 de juny, que recollirà imatges significatives d’aquests 25 anys d’història a la Caparrella. La mostra es podrà visitar fins al 29 de juny a l’IEI.