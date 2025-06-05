TRIBUNALS
Deneguen l’excarceració del gihadista acusat d’assassinar un agricultor
Per risc de fuga i reiteració delictiva
L’Audiència de Navarra ha rebutjat excarcerar Allal El Mourabit, el gihadista detingut a França acusat d’assassinar tres agricultors, un d’ells a Vilanova de la Barca i dos més a la comunitat foral. La defensa de l’arrestat havia sol·licitat una mesura menys restrictiva, però la Secció Primera de l’Audiència Provincial de Navarra l’ha declinat per la gravetat dels delictes que se li imputen i per apreciar risc de fuga i de reiteració delictiva, com va informar ahir el Diario de Navarra.
El jutjat d’Instrucció 3 de Tudela (Navarra) va decretar el passat 25 d’abril l’ingrés preventiu a presó d’El Mourabit a l’haver estat extradit des de França. De moment, l’única causa per la qual ha estat cridat a declarar i empresonat és per la de Ribaforada, ja que els tres fets s’instrueixen de forma independent. En el cas del veí de Vilanova de la Barca, el jutjat d’Instrucció 3 de Lleida ha demanat que se li remeti la còpia de l’expedient perquè pugui ser citat a declarar.
El tribunal navarrès el manté a la presó i recorda que hi ha indicis suficients del crim a Ribaforada, entre els quals la presència del seu ADN al cotxe de la víctima sense que el processat n’hagi donat una explicació. També aprecia un risc de fuga, per falta d’arrelament i perquè es va escapar. A més, els magistrats creuen que existeix risc de reiteració delictiva. En aquest punt, ressalten que a part del de Ribaforada se li imputen uns altres dos crims i a més compta amb antecedents penals per gihadisme.
El Mourabit va ser arrestat el 25 de març a la localitat de Besiers, a França, com va avançar SEGRE, on va fugir després del crim a Ponent.