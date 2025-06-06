El poble de Lleida que repartirà 16.000 ous gratis aquest cap de setmana
Acollirà activitats per a tots els públics, amb esmorzars populars, espectacles infantils, homenatges i una mostra de productes local
Sant Guim de Freixenet es prepara per viure aquest cap de setmana una nova Fira de l’Ou multitudinària. Espera rebre més de 4.000 visitants, entre els quals es repartiran 16.000 ous de forma gratuïta i es cuinaran 2.000 ous ferrats. La festa va nàixer fa 14 anys al tractar-se d’una de les localitats que aglutinen més productors d’ous a tot Catalunya.
L’acte central tindrà lloc diumenge vinent al migdia, amb la inauguració de la fira, en la qual participarà el president del Parlament, Josep Rull. El certamen retrà homenatge a la periodista de TV3 Helena Garcia Melero amb l’entrega dels Ous de Plata. Aquest premi reconeix la seua extensa trajectòria a la televisió pública catalana. També es portarà a terme un reconeixement al pintor Primitiu Mata, que ha col·laborat en iniciatives socials de forma altruista.
Així mateix, després tindrà lloc la Trencada de l’Ou de Xocolata i es repartirà entre els assistents.
A primera hora del matí es durà a terme el tradicional Esmorzar d’Ous i, a partir de les 10.30 hores, se n’entregaran mitja dotzena de forma gratuïta a tots els visitants. A les 12.00 hi haurà un concurs de truites i ball de bastons.
Durant tot el matí la fira acollirà la tercera Trobada de Vehicles Clàssics, un mercat de productes artesans amb 70 parades i tallers de fusteria per als més petits, així com unflables i atraccions.
A la tarda, a les 17.30 hores, tindrà lloc l’espectacle infantil El Rei de la Baldufa i hi haurà un berenar popular amb croissants de Cal Gomà i iogurts d’El Pastoret. Dissabte s’organitzarà la mostra Gust de Lleida, amb degustacions de productors locals al Moll de l’Estació.