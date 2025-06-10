Vint-i-cinc veïns entrenen una ‘Alexa’ en català per a gent gran
El jove estudiant Markus Urban acaba la segona prova de la Cati, l’assistent que ha creat
L’assistent virtual Cati (un programa similar a l’Alexa desenvolupada per Amazon), pensat per a gent gran, que funciona en català i que ha creat el jove estudiant de la Seu Markus Urban Casanovas, avança en la fase de desenvolupament i la setmana passada va acabar la segona prova amb l’ajuda de veïns de l’Alt Urgell. Un grup de 25 voluntaris, amb diferents nivells d’experiència tecnològica, han tingut la Cati a casa al llarg de dos setmanes per posar-la a prova i poder fer aportacions i propostes al jove creador.
Gràcies a la intel·ligència artificial i l’entrenament dels voluntaris, el dispositiu ofereix funcions noves com receptes de cuina, fotografies, llistes de la compra i la possibilitat de fer trucades. Urban va explicar ahir als voluntaris que la nova versió “expressa més emocions perquè les converses entre l’usuari i la Cati siguin com una conversa real entre dos persones”. També existeix la possibilitat, va dir, de fer trucades d’emergència a familiars o persones de referència. La majoria de voluntaris l’han utilitzat aquestes setmanes per escoltar música, conèixer l’actualitat o informar-se de la previsió meteorològica.
L’objectiu, va recordar Urban, és oferir a les persones grans un acompanyament digital, en català, per afavorir que estiguin connectades, acompanyades, informades, entretingudes i segures.
El pilot impulsat pel jove estudiant compta amb el suport de l’ajuntament de la Seu, d’Àrees Digitals de la Generalitat (liderada en aquest cas per l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran), i del Punt Òmnia, entre d’altres. Des d’Àrees Digitals exerceixen la mentoria tecnològica i assumeixen el lloguer de les tablets per entrenar la Cati.
La nova directora de l’Idapa, Amàlia Sanz, es va referir ahir al pilot que impulsa Urban com “una aposta per la inclusió digital, a favor de la sobirania lingüística en l’àmbit tecnològic, i per una innovació centrada en les persones”. Així mateix, va felicitar el jove estudiant per ser “un exemple de talent emergent dins del territori que acompanyem i continuarem acompanyant”. Urban, amb només 17 anys, va crear aquesta versió catalana de l’Alexa en un projecte tecnològic de segon de batxillerat a l’institut Joan Brudieu de la Seu. L’assistent li va permetre guanyar el premi especial de la Fundació Catalunya La Pedrera Exporecerca Jove, que al seu torn el va portar a participar en una fira de treballs d’investigació per a estudiants als Estats Units. El nom Cati ve de la paraula català.