BIODIVERSITAT
Els Agents Rurals deixen d’utilitzar munició de plom en les actuacions de control de fauna
La Generalitat admet la ‘sembra’ de plom a les caceres de conills per l’emergència cinegètica però la veu “significativament inferior” a la permesa. Descarta efectes als productes agrícoles del pla
“En aquest moment es pot garantir que el Cos d’Agents Rurals, mitjançant el GECA (Grup Especial de Captura d’Animals), executa totes les seues intervencions de gestió de fauna a Catalunya utilitzant munició lliure de plom”, assegura la consellera d’Interior, Núria Parlon, en la seua resposta a una pregunta parlamentària del diputat dels comuns Andrés Garcia. Aquest s’havia interessat per conèixer els efectes de la sembra de plom provocada als camps de Lleida per les caceres de conills derivades de l’emergència cinegètica.
La Generalitat “és conscient de la problemàtica que genera el plom en el medi natural i fa temps que impulsa accions per eliminar els riscos d’aquest ús”, assenyala Parlon, qui afegeix que els Agents Rurals “van deixar de comprar munició amb plom el 2023” per passar des d’aleshores a utilitzar projectils sense aquest metall. Van deixar d’utilitzar-la als aiguamolls el 2017, sis anys abans del veto general a la UE.
I en el cas de les caceres de l’emergència cinegètica a Lleida matisa que “es porten a terme exclusivament amb armes adaptades a la munició sense plom”. Aquesta situació d’excepcionalitat per la sobrepoblació de conills s’ha vist substituïda des de la setmana passada per un Pla de Control Poblacional.
La Generalitat no nega, ni de bon tros, que aquestes caceres hagin provocat la sembra de plom. De fet, la consellera ofereix una estimació segons la qual la caça dels 318.455 conills abatuts a Lleida a la temporada 2021-2022, prèvia a la declaració de l’emergència, hauria comportat l’abocament de 15,285 tones de plom dels cartutxos, un volum de què es deriva “un valor estimat de 5,6 mil·ligrams de plom per metre quadrat” o “55 grams per hectàrea i any” a la zona afectada per l’alerta derivada de la superpoblació de conills.
Aquest grau d’incidència, afegeix, resulta “significativament inferior als límits establerts” per la legislació per considerar que pugui donar-se una situació de contaminació per plom.
La Generalitat, anota, “no ha identificat cap dada ni alerta conseqüència de les activitats cinegètiques derivades de l’emergència” i, paral·lelament, “els responsables del control dels aliments no han comunicat cap superació dels límits establerts de plom ni d’altres metalls relacionats amb la munició de caça en els productes analitzats”.
Els punts clau
La munició
La munició habitual fins que van deixar d’utilitzar la de plom era el cartutx de 12 mm de calibre, la càrrega de plom del qual és de 32 grams. També els utilitzaven de 34 i de 36.
La taxa d’encert
Amb el cartutx de 32 grams i un nivell d’encert del 100%, és a dir, una peça per tret, l’abocament de plom derivat d’abatre 318.455 conills, com el 2022, ascendiria a 10,19 tones. Creix així que baixa la taxa d’encert, i es dobla a dos trets per animal.
El residu
La sembra es produeix sobre una superfície de 273.000 hectàrees declarada en emergència cinegètica, la qual cosa produeix un impacte de gairebé 75 grams per hectàrea cada campanya.
Els límits
La normativa estatal assenyala “un màxim anual de 1.500 grams per hectàrea durant un període de deu anys” per vulnerar els límits de seguretat de la nutrició sostenible als terres agrícoles.
Els anys següents
El 2023 i el 2024, segons les dades de la Generalitat, es van caçar 855.178 conills a la zona d’emergència de Lleida