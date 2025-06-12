Mor un home de 57 anys en una sortida de via a l'N-260 a Montferrer i Castellbò
La víctima mortal és el conductor d'un totterreny
El conductor d'un totterreny ha mort aquest dijous a primera hora del matí en un accident a l'N-260 a Montferrer i Castellbò. Segons el Servei Català de Trànsit, el vehicle s'ha sortit de la carretera a l'altura del punt quilomètric 253,9 i l'únic ocupant, de 57 anys i veí del mateix municipi, ha mort.
Arran del sinistre, s’han activat tres patrulles dels Mossos d’Esquadra, dos dotacions de Bombers i dos ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).