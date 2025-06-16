El Pirineu de Lleida allotja una població de gairebé 60 grans depredadors que va a l’alça
La detecció d’un linx fa tres mesos se suma als 47 ossos i els entre vuit i deu llops que es distingeixen
per les muntanyes de la demarcació || En quatre anys només s’han confirmat 4 atacs de llop a bestiar
El Pirineu de Lleida, l’única zona de Catalunya i la segona de tot l’Estat després d’El Cerrato de Palència on conviuen els tres grans carnívors autòctons d’Europa, té assentada de manera estable al seu territori una població de gairebé sis desenes d’aquests grans depredadors, segons indiquen les dades facilitades pel departament de Territori de la Generalitat.
L’última d’aquestes espècies en arribar ha estat el linx, del qual a mitjans de març va ser detectat un exemplar procedent d’Andalusia en una zona boscosa situada al costat de la confluència dels rius Segre i Noguera Pallaresa, al sud de la serra de Boumort.
Segons les dades facilitades per Territori, al Pirineu de Lleida habita de manera estable una població de 47 ossos, que suposa gairebé la meitat dels 96 que ara mateix hi ha censats en ambdós costats de la serralada.
“L’os habita principalment a la Val d’Aran i al Pallars Sobirà, però també es detecta des de fa uns anys a l’Alta Ribagorça i, més puntualment, al Pallars Jussà i l'Alt Urgell”, assenyala un document de la Generalitat sobre l’expansió d’aquest animal, que va començar a ser reintroduït de manera artificial al Pirineu el 1996 amb la solta d’exemplars procedents d’Eslovènia.
Dels dos exemplars inicialment deixats anar a Catalunya, als que s’afegirien altres a ambdós costats de la serralada, es passava a dotze en una dècada per fer el salt a la vintena el 2014 i, des d’aleshores, iniciar una progressió que té les seues fites en 2015-2016 amb nou animals més i en 2022-2024, quan es passa de 38 a 47. Amb el ritme de creixement actual, que supera el 10% en el conjunt de la serralada, “es pot preveure que cap a 2035 s’arribarà a uns 200 exemplars a tot el Pirineu, que és la població que s’estima que hi havia a començaments del segle XX,” anota la mateixa font.
El llop té a Catalunya la catalogació d’“extinta com a reproductora”, és a dir, que no hi ha constància de l’existència de parelles que criïn al territori encara que sí que han estat detectats en els últims anys exemplars adults, normalment mascles, a totes les comarques del Pirineu.
“Actualment hi ha entre vuit i deu exemplars detectats, dels quals sis han estat identificats genèticament”, assenyalen fonts de Territori. Aquesta identificació resulta clau per poder aclarir en les necròpsies, per la confrontació de les restes de l’ADN, l’autoria dels atacs al bestiar.
Al marge de la intensitat dels debats arran de la seua tornada, a Lleida només s’han detectat quatre atacs de llops en quatre anys: un amb una ovella ferida a la Torre de Capdella i un altre amb dos cabres mortes a Fígols i Alinyà el 2022; un altre amb una cabra i 8 ovelles mortes i quatre ferides el 2024 a Conca de Dalt i un altre amb quatre ovelles mortes aquest any en Castell de Mur.