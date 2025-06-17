LA
La Seu d'Urgell tramita desallotjar un bloc de pisos okupat
Al·lega temes d’inseguretat i busca pis a 6 famílies vulnerables. L’immoble de Sant Joan Baptista de la Salle quedarà buit d’aquí a unes setmanes
L’ajuntament de la Seu ultima el procediment per al desallotjament del bloc okupat situat al número 42 del carrer Sant Joan Baptista de la Salle de la ciutat. L’immoble compta amb un total de disset pisos, dels quals dos són de propietat privada, i els quinze restants són propietat de la Sareb. D’aquests quinze, dos estan en règim de lloguer social després d’arribar a un acord entre els inquilins i la Sareb.
Després de l’alerta de veïns i ciutadans per la degradació de l’immoble, els serveis tècnics municipals van efectuar una inspecció que va determinar greus problemes de seguretat derivats de l’ús fraudulent de l’aigua i de la llum i l’ajuntament ha emès una “ordre de desallotjament per motius de seguretat”, tal com ha explicat l’alcalde, Joan Barrera, que assegura que “a part dels problemes de convivència, ara mateix hi ha un risc greu de seguretat per a les persones que viuen a l’immoble”. De la quinzena de pisos propietat de la Sareb, ahir en quedaven okupats de manera il·legal nou.
L’ordre s’havia d’executar el dia 13 de maig passat però la falta de solució habitacional per a les famílies vulnerables ha fet retardar el procés. “Tenim clar que no deixarem cap família vulnerable, sobretot si tenen menors d’edat, al carrer”, va insistir. “Estem treballant juntament amb el Capau (Consorci d’Atenció a els Persones de l’Alt Urgell) per obtenir solucions habitacionals però no és fàcil, esperem tenir-ho solucionat d’aquí a una, dos o tres setmanes com a molt”, va assegurar. Fa anys que l’immoble és objecte d’okupacions i ha generat diversos problemes d’insalubritat, d’incivisme i convivència fins al punt que propietaris de pisos i de locals de la zona s’han vist obligats a anar-se’n.
Una vegada desokupat, l’ajuntament de La Seu d’Urgel ha arribat a un acord amb l’Incasòl perquè compri l’immoble, valorat en un import de 900.000 euros. L’alcalde, Joan Barrera, va explicar que l’Incasòl “el comprarà a través del pressupost de la direcció general de Polítiques de Muntanya, que també es farà càrrec de la rehabilitació.” “Queda pendent negociar com queda la cessió de l’immoble al nostre favor”, va concloure, per després posar els pisos en règim de lloguer social assequible. L’alcalde va explicar que han optat per la gestió a través de la compra de l’immoble amb l’Incasòl, en lloc de l’anunci fet fa uns mesos després de la visita del delegat del Govern central, Carlos Prieto, que van anunciar un acord de cessió de l’immoble entre l’Estat i la Sareb, “per agilitzar el procés”.