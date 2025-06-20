EMERGÈNCIES
Dos recol·lectores causen incendis agrícoles a la Segarra i la Noguera
Als Plans de Sió i Oliola, amb una desena d’hectàrees afectades. En el primer els equips d’emergències van tardar només 7 minuts a arribar al rebre l’alerta
Els Bombers i els Agents Rurals van alertar fa un parell de setmanes que temien un elevat número d’incendis agrícoles a Ponent per la sega del cereal. Ahir es van donar dos d’aquests casos i en ambdós van ser causats per recol·lectores a la Segarra i la Noguera. Als Plans de Sió, a la Segarra, van cremar 2,57 hectàrees i a Oliola, 8,5.
L’incendi de la Segarra es va declarar a les 16.28 hores i els primers a arribar van ser els Agents Rurals i el Grup Especial de Prevenció d’Incendis Forestals (Gepif). Van tardar només set minuts a arribar des que van rebre l’alerta, la qual cosa, segons fonts solvents, és un rècord d’arribada. En l’extinció, a més dels Rurals i el Gepif, també van participar 14 dotacions dels Bombers de la Generalitat i Agrupacions de Defensa Forestal (ADF).
El foc va afectar camps situats al costat de la carretera L-310, entre Concabella i Cervera. Els efectius van tardar al voltant d’una hora a donar-lo per controlat després d’haver aconseguit perimetrar-lo.
Posteriorment, a les 19.13 hores es va declarar un foc a Oliola. Fins al lloc van acudir tretze dotacions terrestres i tres d’aèries dels Bombers, Agents Rurals, Gepif i ADF. Van cremar 8,5 hectàrees, la majoria agrícoles però també de massa forestal, concretament alzines. A la zona estaven treballant tres recol·lectores i els Rurals van trobar el punt d’inici.
Val a destacar que l’elevat risc d’incendis en la sega del cereal es deu a diversos factors. El principal és que les pluges de la primavera han propiciat una molt bona collita, però també han contribuït a la proliferació dels herbassars, per la qual cosa es tem que es repeteixi una situació com la del 2006 i el 2009, amb molts focs agrícoles davant de la previsió que hi hagi molta palla als camps i molta vegetació seca.
Per la seua banda, el cap dels Agents Rurals a Lleida, Llorenç Ricou, va fer el passat 5 de juny, durant la presentació a Lleida de la campanya d’estiu, una crida als agricultors perquè llaurin franges després de segar per “tallar la continuïtat de la vegetació i aconseguir que el foc no pugui arribar al bosc i així es puguin salvaguardar infraestructures”.