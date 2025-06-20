CERVERA
L’art que cura: murals a Cervera per trencar l’estigma de la salut mental
Fa deu anys que l’Associació Salut Mental Ondara Sió impulsa un taller de creativitat amb l’artista i artterapeuta Alba Torres. Al maig van inaugurar l’exposició ‘Art i cura. La salut a la cultura’, una mostra amb deu murals repartits per diferents carrers de la capital de la Segarra
Aquest espai és màgic perquè aconsegueix treure’t els pensaments negatius del cap”, explica Mònica Rovira. És una de les participants del Taller de Creativitat que des de fa deu anys imparteix l’artista Alba Torres a la seu a Cervera de l’Associació de Salut Mental Ondara Sió (ASMOS).
És un taller d’artteràpia on es pot expressar el que un sent a través de l’art. “Desenvolupem un procés creatiu que respon a les necessitats de les persones”, explica Torres. “Hi ha experiències encapsulades en l’inconscient i l’art ens facilita aquesta obertura”, afirma. Recorda que el que no sabem expressar amb paraules ho podem treure a través del dibuix o el fang. “L’art m’ha alliberat, m’ha ajudat a comprendre, a veure, a connectar amb mi”, confessa.
Exposició ‘Art i cura’
Aquest curs han treballat en l’exposició Art i cura. La salut a la cultura, una mostra amb deu murals que es poden veure pels carrers de Cervera fins al 10 d’octubre. Les obres estan vinculades al procés d’artteràpia que fan aquestes persones amb problemes de salut mental, una oportunitat per conèixer la condició humana més vulnerable i desmuntar el seu estigma. Per a Torres, les seues aportacions són d’“un gran valor”, ja que enriqueixen la cultura des del vessant més humà i sensible. “És fer cultura que cura”, valora.
Van començar les obres sense saber que acabarien exposades en gran per no entorpir el procés de plasmar la resposta a preguntes com “com estic?” i “com em sento?”
Així mateix, Torres està especialitzada a passar d’una modalitat artística a l’altra. Van iniciar un treball sensorial a través del fang, del qual van passar a la pintura i després a l’escriptura. Llavors van triar una frase que els hauria ajudat a estar bé i que podria ajudar els altres, com per exemple “la crisi és un gran aclaparament en què fa por triomfar”.
Durant el procés, van treballar el repte d’exposar-se i afrontar la por a “què pensaran de mi”. Per això van crear una identitat col·lectiva: Genuïns. “Tots som únics”, diu Torres. L’enorgulleix que en el grup s’hagi generat una dinàmica positiva de reforç al treball dels altres i de validar el que senten. D’altra banda, l’exposició ha estat possible gràcies al suport de la Fundació La Caixa i de la Diputació.
ASMOS va nàixer l’any 2006 i segons la seua presidenta, Anna Saumell, des dels inicis han treballat en l’atenció a les persones i els seus familiars. Tenen més de 152 socis i atenen una trentena de persones amb activitats diàries i els familiars compten amb els Grups d’Ajuda Mútua (GAM). La majoria d’integrants són voluntaris encara que compten amb sis treballadors. L’any 2023 van crear el Club Social l’Alzina i formen part de la Federació de Salut Mental Catalunya. La seua àrea d’actuació inclou des de la Segarra fins a l’Urgell i un altre dels seus objectius és la sensibilització, donar a conèixer la salut mental. Segons l’OMS, una de cada quatre persones al llarg de la seua vida tindrà problemes de salut mental. Per això organitzen conferències o exposicions com la d’Art i cura.