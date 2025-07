Mago de Oz actuarà a la Transsegre de Balaguer

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La Transsegre de Balaguer celebrarà els pròxims 11 i 12 de juliol els 40 anys de la festa aquàtica per excel·lència i ho farà amb un programa d’activitats que s’iniciarà divendres a la nit i seguirà dissabte a la tarda i nit, amb l’actuació d’El Mago de Oz. Els actes començaran divendres amb una actuació de dansa i dels Diables Bèsties Ferèstegues de Balaguer al parc de la Transsegre.

La jornada acabarà amb una sessió de DJ. Dissabte la celebració començarà després de la verificació de les barques a Gerb, on hi haurà un menjar popular. El descens de les embarcacions es farà aquest any des del Partidor de Gerb fins a Balaguer a partir de les 15.30 hores. Tot seguit, un tardeig musical amenitzarà l’arribada dels tripulants. Un correfoc, el concert de Mago de Oz i grups de versions posaran el punt i final a la festa.

Durant la presentació ahir del certamen, la presidenta de l’entitat organitzadora, Gemma Guarné, va explicar que les inscripcions han augmentat respecte a l’any passat i que enguany es mantindrà el mateix format d’una baixada, amb la voluntat de recuperar el doble descens en pròximes edicions.

Aquesta edició també comptarà amb una cançó de la Transsegre, creada per Miquel Aige i Benjamí Felip, que van descriure com un tema “fresc i divertit”. L’alcaldessa de Balaguer, Lorena González, va posar en relleu la implicació dels diferents departaments de la Paeria per fer possible aquesta edició d’efemèride, amb suport “logístic i econòmic”, per compensar la falta de voluntaris d’altres festes.