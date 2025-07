Tres dies sense cobertura ni dades mòbils per l’avaria d’una antena

Publicat per CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creat: Actualitzat:

Els veïns de Sanaüja han estat tres dies sense cobertura ni dades als telèfons mòbils de la companyia Movistar. Es van quedar sense servei diumenge a les 12.30 hores i l’avaria no es va resoldre fins ahir a la tarda. L’alcaldessa, Maria Casoliva, explica que també es van quedar sense fibra, però en aquest cas van recuperar el servei al cap d’un dia. Diumenge molts veïns van trucar a la companyia per alertar de la incidència. L’alcaldessa hi va contactar a través de l’ajuntament i del Centre de Coordinació d’Operativa de Catalunya (CECAT) i des de Movistar van assegurar no tenir-ne constància. “Feia més d’un dia que els clients trucaven per la incidència. No es van posar a reparar-la fins que van trucar des de l’ajuntament i del CECAT.” Va criticar que no donessin més informació. Segons Movistar, la falta de servei la va provocar una incidència a l’antena i no van tenir constància de l’afectació fins dimarts.

Al Palau d’Anglesola també portaven ahir més de 24 hores sense connexió a internet ni mòbil per una avaria de Movistar que va deixar incomunicats particulars, empreses i serveis públics. La incidència, detectada dimecres, va causar una paràlisi generalitzada al poble i ha generat malestar entre els veïns.