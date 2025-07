Formació a Tremp sobre el Pla de Justícia de Pau

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, va presidir ahir la segona jornada de formació sobre el Pla de Justícia i de Proximitat a Tremp, després de la primera sessió que es va portar a terme a Tarragona la setmana passada. Es tracta de la segona de vuit jornades que es faran en diversos punts amb l’objectiu de formar els jutges de pau i el personal de les Oficines de Justícia al municipi per implantar el Pla de Justícia de Pau i Proximitat que el Consell Executiu va aprovar el passat 8 d’abril.

El pla, que gira al voltant de quatre eixos (formació, organització, tecnologia i espais) permetrà crear oficines de justícia als municipis, previstes en la nova llei d’Eficiència Judicial, i donar servei a 3,2 milions de ciutadans, el 40,4 per cent de la població del 92,3 per cent del territori, fet que es tradueix en 898 municipis dels 947 que hi ha a Catalunya. Espadaler va assenyalar que “la figura del jutge de pau té un gran valor perquè no només té potestat legal, sinó autoritat moral. Són persones reconegudes pel veïnat, capaces de mediar, de resoldre conflictes i d’escoltar”. Miralcamp acollirà la formació divendres vinent.