La Generalitat proposa portar a Tarragona la brossa de la Segarra, l’Urgell i les Garrigues

La planificació de residus de la Generalitat, que preveu tancar la majoria dels abocadors lleidatans, proposa portar les escombraries de la Segarra, l’Urgell i les Garrigues a la província de Tarragona en un termini de deu anys. Així es desprèn d’un document que el Govern ha enviat a consells comarcals de tot Catalunya, després de reunir-los a Manresa la setmana passada per presentar-los la futura normativa. Totes les parts implicades, des de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) fins als ens comarcals, van subratllar que és una proposta inicial i que pot canviar abans de l’aprovació definitiva del pla, prevista a partir del setembre.

La Generalitat preveu ampliar l’abocador del Segrià, a Montoliu de Lleida, i el de Fígols, que rep a Tremp les escombraries dels Pallars, la Ribagorça i Aran. Proposa mantenir oberts els de l’Alt Urgell, el Pla i el Solsonès, i tancar els de Balaguer, Cervera, Tàrrega, les Borges, la Granadella i Bellver. Gairebé tots els que continuïn oberts hauran d’adoptar sistemes de tractament previ de rebutjos, una cosa que ja té el del Segrià. L’excepció és el del Pla, el de més capacitat a Lleida. Les comarques en què els tanquin tindran plantes de transferència per traslladar les escombraries.

El pla del Govern és que els residus de la Noguera vagin al Segrià, i construir a la Segarra, l’Urgell i les Garrigues dos plantes de transferència (en aquestes dos últimes comarques) per portar els residus a un futur centre de tractament. La proposta presentada a Manresa el situa al Tarragonès. Per la seua part, el director de l’ARC, Albert Planell, va puntualitzar que “és aviat per dir on aniran els residus” i que, si bé el document inicial apunta a Tarragona, hi ha també altres opcions com “Montoliu de Lleida o fins i tot Manresa”.

Tot això respon a la necessitat d’incorporar sistemes de tractament previ dels residus que acaben en abocadors. Es tracta d’una exigència de la UE que es troba lluny de complir-se a Catalunya. El document de la Generalitat admet que “tenim l’amenaça de sancions de la UE” per aquesta raó. L’ARC va comunicar als assistents a la reunió celebrada a Manresa que aplicar aquests tractaments a l’actual xarxa d’abocadors resultaria excessivament car, per la qual cosa plantegen com a alternativa centralitzar-los en divuit instal·lacions a tot Catalunya, que inclouen les del Segrià, el Pallars Jussà, l’Alt Urgell i el Solsonès. El cost de fer-ho es calcula en 221 milions d’euros.

Aquesta planificació ha estat rebuda entre l’escepticisme i la preocupació. Alguns dubten que la Generalitat apliqui canvis d’aquest calat, mentre que d’altres temen precisament que ho faci i que transportar rebutjos a altres comarques suposi sobrecostos. Al pla de Lleida, la proposta de portar les escombraries a Tarragona ha causat estranyesa, ja que l’abocador del Segrià és més a prop. En la reunió a Manresa es va apuntar la possibilitat de crear un ens supracomarcal de gestió dels residus per evitar penalitzar els territoris que traslladin les seues escombraries.