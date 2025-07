Ponent sedueix la indústria del cine

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Una delegació de productores, associades a Profilm i vinculades a plataformes de contingut internacionals com Netflix, HBO, Amazon o Disney, han recorregut una selecció de localitzacions a les comarques del pla amb potencial per acollir rodatges audiovisuals de cine, televisió i publicitat.

Aquest periple ha estat organitzat per Ponent i Acció, l’oficina de promoció del sector audiovisual a Ponent, amb el suport de la Catalunya Film Commission de la Generalitat. S’emmarca en l’estratègia de promoció de localitzacions audiovisuals al territori. El viatge promocional ha fet parada en llocs com l’aeroport d’Alguaire, l’Arxiu del Pla d’Urgell, la presa de Rialb, el Mas de Colom, l’espai transmissor de Seró i els Secans d’Urgell.

“Hem descobert espais amb un gran valor cinematogràfic i una logística molt viable per a rodatges de diferent escala”, va explicar Lucía Álvarez, directora de Profilm. La visita va ser també una oportunitat per fer arribar, a través d’una benvinguda institucional conjunta, el suport de les administracions locals i comarcals a les productores assistents, com Rabagast Meñakoz Films; Seven Islands Film i Nostrosomo Pictures. Aquestes productores han participat en destacats rodatges com Wolfgang: Extraordinari (2025); Asteroid City (2024); Jack Ryan (2023); The Crown (2019) o anuncis d’estudis i marques globals.

La jornada forma part de les activitats prèvies al partit anual de Profilm, que va tenir lloc dijous a Barcelona i que va comptar amb autoritats del sector audiovisual de Catalunya i la resta de l’Estat.

n El projecte Ponent i Acció vol impulsar el sector audiovisual a les comarques del pla lleidatà, a fi de beneficiar el teixit empresarial i generar noves oportunitats d’ocupació. Està impulsat pels consells de la Noguera, el Pla i l’Urgell i liderat per l’ajuntament de Tàrrega.