L’onada de calor sega dos vides a Lleida en una setmana de temperatures extremes

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

L’onada de calor que des de mitjans de la setmana passada fueteja Lleida ha segat ja dos vides, segons les estimacions de monitoratge de la mortalitat que efectua l’Institut de Salut Carlos III, i que assenyalen aquest nombre de morts com a “atribuïbles a la temperatura” a la butlleta d’estat referent a la setmana passada.

La dada suposa un avanç de les dates en les quals la calor comença a ser motiu de mortaldat a la demarcació, on en l’última dècada ha causat una mitjana de 29 òbits per exercici amb una forquilla de 17 a 53, ja que el més freqüent és que aquestes primeres defuncions per les elevades temperatures arribin en la setmana 29, entrat el mes de juliol, més que a finals de juny.

L’institut estima els efectes mortífers de les altes temperatures, que solen arribar per la intensificació de patologies respiratòries, cardiovasculars i metabòliques més que de manera aguda per cops de calor, a partir de les dades de l’Aemet, el registre Civil i l’INE (Institut Nacional d’Estadística).

Els efectes de les elevades temperatures s’estan deixant notar amb força en els serveis sanitaris, on estan causant al voltant del 8 per cent dels ingressos (un de cada dotze) a les Urgències dels hospitals lleidatans.

Concretament, i segons les dades de la conselleria de Sanitat, la setmana passada es van produir un total de 390 ingressos d’aquest tipus a la demarcació, 297 a les comarques de pla i 93 a les del Pirineu.

La prevalença va ser més d’un punt superior a les segones (8,9% per 7,6%) que a les primeres, una diferència que il·lustra sobre la intensitat de les conseqüències del canvi climàtic a les zones de muntanya.

La jornada d’ahir

Els termòmetres van tornar a passar ahir dels 40 graus a almenys mitja dotzena de muncipios lleidatans en els quals disposen d’estació meteorològica Meteocat o Aemet.

La més elevada es va registrar a Llimiana, al Pallars Jussà, on el termòmetre va arribar als 42,3º, a molta distància dels 40,7º de Baldomar i d’Alguaire i també dels 40,6º de Lleida ciutat, els 40,5º de Castellnou de Seana i de Gimenells i dels 40,3 d’Artesa de Segre.

Tant Os de Balaguer com Seròs i Mollerussa, les localitat de la Noguera i del Segrià amb 39,9º i la capital del Pla d’Urgell amb 39,5º, van ser les que més es van atansar a la barrera psicològica dels quaranta graus el mes de juny.

Arrels obre un refugi climàtic per a sensesostre

Arrels Sant Ignasi ha obert el seu refugi climàtic per a persones sense llar i ha llançat la campanya Una gota de solidaritat, un mar d’esperança, per a la qual demana suport.

La Generalitat amplia l’alerta per calor intensa

Protecció Civil va anunciar ahir l’ampliació de l’alerta per calor intensa fins demà dimecres. Es preveu que tornin a superar-se els llindars de risc al pla de Lleida.

El camp consumeix un Terradets en 7 dies

Els grans sistemes de regadiu de Lleida van consumir la setmana passada un total de 34,3 hm3 d’aigua, un volum equivalent a la capacitat de l’embassament de Terradets, que és de 33.

Barcelona arxiva la mort de l’empleada

L’ajuntament de Barcelona va descartar ahir iniciar una investigació per la mort d’una treballadora municipal de la neteja dissabte al finalitzar la jornada laboral. Assegura que FCC va complir els protocols.