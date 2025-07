Obre a Cervià una tercera fleca a les Garrigues

Publicat per Maria Molina Periodista Creat: Actualitzat:

Casa Mariana, la centenària fleca de Cervià de les Garrigues, va tancar ahir les portes per falta de relleu generacional. Tanmateix, a uns quants metres al mateix carrer Albi, reobre avui al poble un altre forn que va posar fi a l’activitat fa uns anys. Es tracta de Cal Ventura, que estarà a càrrec de Sara Espasa, que ha decidit reprendre l’activitat de la seua família.

Durant aquest mes, a la comarca de les Garrigues han arrelat dos projectes més per reobrir fleques i evitar que els nuclis rurals es quedin sense servei bàsic. És el cas dels Torms i Arbeca, on veïns de Mataró han decidit assentar-se per posar en marxa els seus respectius negocis (vegeu SEGRE del dia 26).

Salvador Gili i la seua dona Antonia van tancar el seu establiment, Casa Mariana, obert des del 1898 acompanyats pels veïns del poble, clients incondicionals a qui van servir coca i cava durant el matí. “Soc la quarta generació de forners a Cervià, però els meus fills han decidit tenir altres ocupacions. Fer pa requereix dedicació. Fins fa deu anys obríem matí i tarda i només es tancava els diumenges.”

Per la seua banda, Sara Espasa reprèn aquesta activitat que ja desenvolupava el seu pare i recuperarà el forn de llenya a partir d’avui. “Estic contenta perquè he deixat la meua feina a Mollerussa amb la il·lusió que aquesta iniciativa fructifiqui. Servirà per evitar que el poble es quedi sense pa artesà i suplirà la baixa que deixa Casa Mariana.”