Cuques de llum de nou al Pirineu: constaten la proliferació d’aquests insectes, que cada vegada pugen a cotes més altes

Publicat per Maria Molina Periodista Creat: Actualitzat:

La població de cuques de llum ha proliferat en els últims mesos al Pirineu, en especial a les cotes més altes, on poden veure’s als marges dels camins, parcs urbans d’algunes poblacions, horts, entre l’herba o les pedres, segons va explicar Jan Tomàs, de la Institució Catalana de Història Natural que, precisament, està fent un estudi detallat de les espècies autòctones d’aquest insecte.

Les intenses pluges de primavera han pogut ser una causa, ja que les cuques de llum es nodreixen dels caragols que omplen la vegetació després de les precipitacions. S’ha constatat que el seu albirament s’ha reduït dràsticament en els últims anys bé per la contaminació lluminosa, per l’aplicació de pesticides o pel canvi climàtic que ha comportat menys humitat.

És més freqüent veure l’espècie autòctona en pobles del Sobirà. - EDGAR ALDANA

Tanmateix, els estudiosos han comprovat que l’espècie no s’ha extingit i que es mantenen la majoria de les variants autòctones, a més d’una d’invasora procedent de l’Amèrica Llatina a les comarques catalanes. “És veritat que cada vegada són més rares de veure, però tot i això es té constància que existeixen i que no han sucumbit a l’espècie invasora, que prolifera sobretot a la demarcació de Girona”, va comentar Tomàs. “No sabem com va arribar, segurament en algun vaixell de càrrega procedent de Sud-amèrica, però l’espècie autòctona s’alimenta de caragols i la invasora de cucs de terra.”

Quatre cuques de llum brillen sobre una roca, en una imatge d’aquesta setmana a Rialp. - EDGAR ALDANA

“També cal estudiar l’afectació entre els cucs autòctons d’aquesta espècie, ja que cal preservar els originaris del país”, va afegir. Els estudiosos també han constatat que l’espècie estrangera encara no ha arribat al Pirineu de Lleida i que l’autòctona cada vegada és més visible a cotes més altes, per exemple, a poblacions del Sobirà.

Unes 2.000 espècies al món

Les cuques de llum són insectes coleòpters, és a dir, escarabats que es caracteritzen per emetre llum a l’extrem del seu abdomen. S’inclouen dins de la família dels lampírids. A tot el planeta n’hi deu haver unes 2.000 espècies, encara que a Catalunya n’hi ha una mitja dotzena que són autòctones i una d’invasora, present en molts municipis de Girona. Les larves s’alimenten de caragols i llimacs per la qual cosa és fàcil trobar-les on visquin aquests gasteròpodes. Així mateix, segons Tomàs, és probable que la cuca de llum americana arribi a les comarques de Lleida, “però encara no en sabem l’abast de la proliferació”.

L’espècie invasora es va detectar a Catalunya

A l’estiu de l’any 2018, el Govern va constatar en zones de les comarques del Gironès, la Garrotxa i el Baix Empordà la irrupció d’una cuca de llum que presentava un comportament desconegut en la fauna autòctona, ja que emetia bioluminescència durant el vol.

D’aquesta manera, es van detectar centenars d’exemplars d’aquesta espècie, una situació que va disparar les alarmes a les comarques gironines davant dels possibles efectes nocius que pogués tenir tant a l’ecosistema com als cultius dels agricultors. El seu descobriment va ser possible gràcies a dos equips científics, un del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i un altre que pertanyia a una plataforma de participació ciutadana. Els dos van treballar junts en la identificació de l’insecte.Segons va apuntar la Institució Catalana d’Història Natural, es va tenir coneixement de la seua presència oficialment l’agost del 2018. No obstant, alguns veïns de pobles com Sant Joan de Mollet i Flaçà del Gironès van manifestar haver vist aquesta espècie anteriorment.Els científics van realitzar diverses visites, es van recollir exemplars i es van analitzar. Aquest estudi va permetre constatar que no pertanyien a cap espècie europea, sinó a una que devia procedir de l’Amèrica Central. Així mateix, es va contactar amb un especialista de la Universitat Autònoma de Mèxic, el doctor Santiago Zaragoza, per ampliar el camp d’investigació sobre aquesta espècie.

La majoria d’espècies exòtiques que arribaven a Catalunya fins a l’any 2018 procedien d’algun altre país de la Unió Europea. Tanmateix, l’aparició de la cuca de llum americana va ser una excepció, ja que va arribar al continent europeu, precisament, per terres catalanes.