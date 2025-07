Els Bombers fan quatre rescats en tot just cinc hores al Pirineu

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

Jornada intensa la que va tenir ahir el Grup de Recolzament d’Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers de la Generalitat al Pirineu lleidatà. En tot just cinc hores, entre les 11.00 i les 16.00 hores, van rebre quatre avisos per socórrer senderistes i muntanyencs ferits o desorientats. En la majoria van acudir per aire i en alguns dels casos els afectats van haver de ser evacuats.

El primer dels serveis es va produir a les 10.58 hores a Alins, al ser alertats per localitzar una monitora i cinc nens que s’havien desorientat al separar-se de la resta d’un grup quan feien una excursió a la zona del refugi de Vallferrera. Els van localitzar poc després i tots estaven en perfecte estat.

A penes mitja hora després, a les 11.30 hores, van acudir a la Pobla de Segur per atendre una excursionista de 26 anys que es va fer un esquinç al turmell dret i no podia seguir amb el recorregut. Una dotació terrestre la va portar al CAP d’aquesta localitat del Pallars Jussà.

Pràcticament de manera simultània, a les 11.31 hores, van ser alertats d’un altre excursionista ferit a Lladorre (foto). Concretament, un home de 35 anys que havia patit una lesió en una cama quan feia la ruta de la Porta del Cel. Després de ser atès in situ, va ser traslladat en helicòpter fins a la base de Tírvia, on l’esperava una ambulància, que el va portar al consultori mèdic de Llavorsí.

Posteriorment, van ajudar un grup de cinc adults que s’havien desorientat durant una excursió a Alàs i Cerc, a l’Alt Urgell. Van rebre l’alerta a les 14.03 hores i, gràcies que van poder enviar la geolocalització, els van poder guiar sense que l’helicòpter del GRAE hagués d’intervenir.

Finalment, a les 15.41 hores van acudir de nou a la Pobla de Segur per una escaladora ferida al caure a causa del despreniment d’una pedra. En van fer l’extracció amb la grua de l’helicòpter i la van portar fins a un punt on l’esperava una ambulància.

Crida a la precaució

Els Bombers, juntament amb la Federació d’Entitats Excursionistes (FEEC) i el Servei Meteorològic de Catalunya, van fer dijous una crida a la precaució i a la responsabilitat en el medi natural, ja que a l’estiu es disparen els rescats un 40%. En el de l’any passat, n’hi va haver uns 195 al mes.