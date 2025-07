Entrega de despatxos a 515 nous sergents a l’acadèmia militar

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L’acadèmia general bàsica de suboficials (AGBS) de Talarn va acollir ahir l’entrega de despatxos als 515 nous sergents que han finalitzat la formació. Són la promoció número 50 d’aquest centre de formació militar i entre les seues files hi ha 53 dones. En representació de la Generalitat hi va assistir la consellera d’Interior, Núria Parlon, i va entregar al número u de la promoció una rèplica de l’espasa de Jaume I, una tradició que en els últims anys havia caigut en l’oblit. Cap conseller no havia assistit a aquesta cerimònia des del 2017: els governs independentistes de Junts i ERC van declinar participar-hi després de la repressió que va seguir el referèndum de l’1-O.

L’acte va comptar també amb la participació de l’alcaldessa de Tremp, Sílvia Romero; l’alcalde de Talarn, Àlex Garcia; i el subdelegat del Govern central a Lleida, José Crespín, entre altres autoritats.