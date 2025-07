Una allau destrueix parcialment l’accés principal a la Pica d’Estats

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Un esllavissament de terra i pedres ha destruït parcialment el camí principal d’accés des de la Vall Ferrera al cim de la Pica d’Estats, la més alta del Pirineu català a 3.143 metres. Segons van informar des del Parc Natural de l’Alt Pirineu, una forta tempesta que va caure diumenge, combinada amb la fusió de la neu, va provocar barrancades importants a la zona del Sotllo, just sota el cim. L’afectació arran del despreniment fa que en alguns trams d’accés al cim sigui necessari desviar-se del traçat.

Per aquesta raó, es demana als excursionistes que tinguin previst fer aquesta ascensió en els propers dies que extremin les precaucions més de l’habitual. En aquest sentit, van apuntar que l’ascensió a la Pica és ara “més difícil” i cal valorar senders alternatius per Areste o Broate per arribar al cim. En col·laboració amb l’EMD d’Àreu i Alins, ja s’està treballant per restaurar el tram afectat. Així mateix, van avançar que caldrà redactar un projecte específic per garantir la seguretat i continuïtat de l’itinerari.

Milers d’excursionistes visiten cada any la Pica d’Estats, l’accés motoritzat de la qual es va regular el 2021 per posar fi a la massificació de turistes, amb més concentració de visitants durant els mesos de juliol, agost i setembre. També es va posar en marxa la reserva d’aparcament via internet en algun dels quatre pàrquings de la pista de Boet, que dona accés a l’emblemàtic cim (els de la Farga, Pla de la Selva, Molinassa i Aixeus) i els ingressos que s’obtenen es reinverteixen en el manteniment de les instal·lacions d’ús públic de la zona i la conservació de la biodiversitat.