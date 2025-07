Els Mossos continuen investigant la tragèdia de Soses i els moviments del vehicle que circulava en direcció contrària

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra seguien ahir investigant l’accident que hi va haver diumenge a l’A-2 a Soses en el qual van morir dos conductors i sis persones més van resultar ferides ( vegeu SEGRE d’ahir ).

Els morts són AD.A., veí d’Aitona de 38 anys, i A.C.G., veí de Fraga de 27. Investiguen per què el vehicle que va causar el sinistre, que conduïa el veí d’Aitona, circulava en direcció contrària. La Unitat d’Investigació de Trànsit de Ponent indaga en quina sortida de l’autovia hi va accedir en sentit contrari.

Pel que sembla, minuts abans de la col·lisió el 112 havia rebut diverses trucades per alertar d’un cotxe kamikaze, com va avançar ahir SEGRE. Entre altres coses, analitzen els enregistraments de les càmeres que hi ha a l’A-2. El sinistre es va produir en direcció a Lleida i es van veure implicats quatre turismes.

A més dels dos morts, hi va haver un ferit de caràcter crític, tres lesionats greus i dos ferits de diversa consideració. Van ser evacuats a l’Arnau de Vilanova.

Lleida va tancar diumenge una setmana negra amb cinc morts ja que també hi va haver tres víctimes més, una dijous a Puigverd de Lleida i dos divendres a Tremp. Amb les del Soses ja són 15 morts de trànsit aquest any a la demarcació, un més que en el mateix període del 2024.