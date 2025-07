CSI rural: 'macabra' troballa en contenidors de Sant Martí de Riucorb

Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Sant Martí de Riucorb ha protagonitzat un peculiar episodi d’investigació veïnal que ha generat expectació entre els residents d’aquesta localitat. A través de l’aplicació municipal eÀgora, el consistori va publicar un inquietant missatge sol·licitant informació sobre uns residus abandonats en una illa de contenidors ubicada darrere del cementiri local, el contingut del qual i estat va generar alarma entre les autoritats municipals.

"L’ajuntament té interès a saber qui ha deixat els residus que es veuen a la foto. Més que res, per preguntar-li quin tipus de residu hi ha a la bossa negra que traspua, no està plena de cucs i olora mort. També per saber si truquem als Mossos o als Agents Rurals", resava el comunicat oficial publicat a la plataforma digital, que no va dubtar a fer servir un to d’humor negre per abordar la situació. La publicació, que incloïa una imatge dels residus en qüestió, va generar immediata curiositat entre els veïns, que van seguir amb atenció el desenvolupament d’aquest improvisat "cas CSI".

Hores després de la publicació inicial, el consistori va emetre una segona notificació aclarint el misteri i confirmant la naturalesa dels rebutjos trobats. "Si no se us ocorre cap altra manera de fer desaparèixer els conills morts perquè hi ha sancions o pel que sigui, trobarem una altra solució", explicava el missatge, revelant que es tractava de cadàvers de conills incorrectament rebutjats. A més, l’ajuntament va alertar els veïns perquè evitessin atansar-se a la zona "fins que no estigui net i desinfectat" l’àrea afectada.