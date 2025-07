En llibertat l’alcalde d’Arbeca, investigat per presumpta agressió a la seua ex i a un mosso

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El jutge de guàrdia de Lleida va deixar ahir en llibertat amb càrrecs a l’alcalde d’Arbeca, Sergi Pelegrí, que va ser detingut la matinada de divendres a dissabte per presumptament agredir la seua exparella i mossegar un dels mossos d’esquadra que va acudir al domicili després de rebre un avís, presumiblement, d’ella.

Pelegrí va ser arrestat com a presumpte autor dels delictes de maltractament en l’àmbit de la llar, lesions i atemptat contra l’autoritat. Va ser traslladat a la comissaria dels Mossos d’Esquadra a les Borges Blanques, des d’on ahir al matí va passar a disposició del jutge.

La seua exparella, que havia interposat una denúncia, la va retirar hores després durant la mateixa tarda de dissabte i va assegurar en un comunicat que els fets ocorreguts la nit abans “en cap cas no poden associar-se a un delicte de maltractament en l’àmbit de la llar o violència domèstica”.

Després de prestar declaració, el jutge va decidir ahir al matí deixar-lo en llibertat, si bé la investigació continua en curs. Els fets han donat lloc a dos causes: maltractament puntual i atemptat a agent de l’autoritat.

Fonts judicials van assenyalar que la presumpta víctima no estava citada ahir a declarar, ja que el jutge únicament tenia l’atestat policial i la declaració del detingut. Tanmateix, l’exparella sí que haurà d’acudir a prestar declaració al jutjat de violència contra la dona en les pròximes hores o dies.

Les mateixes fonts van assenyalar que una vegada presti declaració caldrà valorar si la situació de Pelegrí com a acusat varia. Segons diverses fonts consultades, els fets es van produir al coincidir els implicats al domicili del carrer Alcalde Ramon Pifarré en el moment del traspàs dels fills menors en comú.

L’exparella de Pelegrí es trobava amb una amiga, que es va veure involucrada en la discussió. L’arrest s’hauria produït després de detectar els Mossos indicis d’una presumpta doble agressió. L’edil es va resistir a la detenció i va mossegar un dels agents a l’esquena.

Els fets van tenir conseqüències gairebé immediates: ERC li va demanar que deixi l’acta. Pelegrí, alcalde des del 2019, ocupa també un càrrec com a conseller comarcal de les Garrigues.

ERC manté la petició de cessar-lo i tria aquesta setmana substitut

Esquerra Republicana, partit pel qual Pelegrí es va presentar a l’alcaldia d’Arbeca malgrat que no és militant, va demanar a l’edil després de conèixer els fets que deixés l’acta de regidor, cosa que implica el càrrec d’alcalde i el de conseller comarcal de les Garrigues. Les reaccions es van estendre dissabte al PSC i a Junts, també amb representació a l’ajuntament. Tots dos van demanar la dimissió de l’edil.

El partit té previst reunir-se amb Pelegrí en les pròximes hores i abordar el futur de la seua relació. Dissabte, ERC va suspendre tota vinculació amb l’edil i li va demanar l’acta. Ara haurà de debatre amb la resta del grup al govern qui succeeix Pelegrí. El tinent d’alcalde, Francesc Roset, és una de les opcions malgrat que no està confirmada. ERC té 6 edils, per 4 del PSC (CxA) i 1 de Junts. Pelegrí és alcalde des de l’any 2019 i durant el seu mandat ha hagut d’afrontar reptes com la dana i la pandèmia.