Publicat per segre Creat: Actualitzat:

El World Tourism Forum 2025 ha reconegut Gósol com un dels 20 millors pobles del món per visitar aquest any. Aquest municipi lleidatà, situat a la comarca del Berguedá , s’ha colat en aquesta prestigiosa classificació internacional juntament amb una altra localitat catalana, Peratallada, representant dos propostes turístiques molt diferents però igualment captivadores.

Gósol es presenta com una destinació que captiva des del primer moment amb els seus impressionants paisatges muntanyosos, on el Pedraforca domina un horitzó de naturalesa verge. Ubicat estratègicament al sud del Parc Natural del Cadí-Moixeró, aquest petit poble lleidatà combina a la perfecció la pau rural amb un ric patrimoni cultural que sorprèn els visitants. No només ofereix rutes de senderisme excepcionals per als amants de la naturalesa, sinó també una experiència cultural única gràcies a la seua connexió històrica amb grans figures de l’art, com Picasso, que va trobar inspiració entre els seus carrers i paisatges.

Per la seua part, Peratallada transporta els visitants directament a l’època medieval. Aquest nucli del Baix Empordà, avui integrat al municipi de Forallac juntament amb Vulpellac i Fonteta, conserva un dels conjunts medievals més autèntics de tot Catalunya.

Els atractius turístics de Gósol que han captivat el World Tourism Forum

Entre els principals punts d’interès que han portat Gósol a formar part d’aquest selecte grup de destinacions internacionals destaca el seu castell del segle XI, integrat al Camí dels Bons Homes. Aquesta ruta històrica, que segueix els passos dels càtars en la seua fugida cap al sud de França, afegeix un valor cultural addicional a la visita. Igualment significatiu és el Monument del Segador a l’entrada del poble i la Plaça Major, presidida per l’escultura de la dona dels pans de Picasso, un homenatge a l’empremta que va deixar el pintor malagueny durant la seua estada el 1906.

El Museu Etnogràfic i l’Espai Picasso completen l’oferta cultural de Gósol, unint art, història i paisatge de manera excepcional. Aquests espais museístics permeten als visitants comprendre millor tant les tradicions locals com la influència que aquest entorn va tenir a l’obra de Picasso, especialment en la seua transició cap al cubisme, un dels moviments artístics més revolucionaris del segle XX.

El prestigi de la llista del World Tourism Forum 2025

La selecció realitzada pel World Tourism Forum 2025 destaca pel seu enfocament en destinacions que representen el futur del turisme global: autèntic, sostenible, inclusiu i profundament local. Al primer lloc d’aquest rànquing trobem la Ciutat Vella d’Al-Ula, situada al cor del desert de l’Aràbia Saudita, un impressionant conjunt que combina arquitectura tradicional de maons de fang amb formacions rocoses espectaculars i un important llegat històric.

El segon lloc l’ocupa Shirakawa-go, un poble alpí japonès declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Les seues cases tradicionals cobertes de neu a l’hivern i els paisatges verds a l’estiu el converteixen en una destinació perfecta per als amants del turisme cultural en qualsevol època de l’any. Completa el podi Lerici, a la costa italiana de Ligúria, que destaca pel seu encantador port i el seu ambient romàntic mediterrani, acompanyat d’una gastronomia excepcional.

El turisme sostenible com a factor determinant en la selecció

Un aspecte fonamental que ha valorat el World Tourism Forum per incloure tant Gósol com Peratallada en la seua prestigiosa llista ha estat el compromís d’aquests municipis amb un model turístic sostenible. Ambdues localitats han desenvolupat estratègies per preservar el seu patrimoni cultural i natural mentre ofereixen experiències autèntiques als visitants, evitant els problemes associats a la massificació que afecten a altres destinacions catalanes més conegudes.

En el cas de Gósol, la seua ubicació en un entorn natural protegit ha afavorit polítiques de turisme respectuós amb el medi ambient, mentre que Peratallada ha apostat per un turisme cultural de qualitat que posa de relleu el seu patrimoni històric. Aquestes característiques encaixen perfectament amb les tendències actuals del sector, on cada vegada més viatgers busquen experiències significatives i respectuoses amb les comunitats locals i l’entorn.